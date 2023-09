【灣區新聞】加州定8月為「跨性別人士歷史月」 全國首例（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

代表舊金山(三藩市)的州眾議員楊馳馬(Matt Haney)宣佈,加州往後每年的8月份,都會列為「跨性別人士歷史月」,是全國首例。

加州將8月列作「跨性別人士歷史月」,由州眾議員楊馳馬及其他民主黨州議員推動。

楊馳馬說:「由加州存在的第一天,這裡就有跨性別人士存在,為他們的社區作出貢獻、創造了歷史、擴大公民權利,還有建造一個更具包容性和繁華的加州。」

他們表示,加州一直都是跨性別人士運動的最前線。

楊馳馬說:「我們在加州能夠在很多議題上有分歧,但不能對於跨性別人士的存在有爭議,他們是我們的同事、鄰居。」

他們形容,跨性別和不符合性別規範的民眾,在近年遭到政治化和非人化,而這些民眾對於美國作出貢獻的歷史正逐漸被抹去。

楊馳馬說:「作為加州立法機構的一員我感到驕傲,議員一直是人性真相的代言人,加州在抗衡目前席捲全國,對跨性別人士的攻擊行為,隨住他們在全國的州立法機構、市府、校區董事會,面臨史無前例的攻擊,加州成為跨性別人士的庇護州。」

舊金山在2021年開始將8月列為「跨性別人士歷史月」,有維權人士表示,對這段歷史的認受性,不應只局限於某個地方,相反整個加州甚至任何地方,都應該對跨性別人士作出認可,並形容這個邊緣化群體,不斷遭到攻擊及仇視,學習他們的歷史,能夠賦予他們人性的一面。

