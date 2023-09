【加州新聞】法官暫時叫停南加州一校區實施有關學生性別認同的新政策

【KTSF 張麗月報導】

加州一名法官週三下令暫時叫停南加州一個校區實施的有關學生性別認同的新政策。

加州司法部長Rob Bonta較早時提出訴訟,控告南加州Chino Valley校區實施的新政策,在這項政策下,如果有學生改變性別認同身份,校方必須通知該學生的家長。

San Bernardino縣高等法院法官Thomas Garza週三下令暫時叫停Chino Valley校區實施這項政策,直至10月13日舉行另一次聆訊為止。

Bonta發聲明表示,週三的裁決正當地維護州府對性小眾學生的權利,以及保護學生免受傷害。

Bonta指,這校區這項政策,等於是未得到跨性別學生同意下,強行公開當事人的性別認同身份,此舉是踐踏跨性別學生的民權,也違反學生的私隱權利,以及違反加州的憲法。

在週三的法庭聆訊中,加州其中一位副司法部長Delbert Tran指出,已經有學生受政策影響,而擔心自己在校園的安全,因此必須立即正視這項政策。

而Chino Valley校區就反駁說,政策的實施必須要有家長的參與,以便家長可以為孩子提供所需的支援。

