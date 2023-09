【全國新聞】聯合汽車工人工會的勞資糾紛持續 工會要求加薪46%

【KTSF 張麗月報導】

代表接近15萬名汽車工人的聯合汽車工人工會(UAW)的勞資糾紛仍然持續,隨著合約限期接近,罷工也有機會發生,令到汽車相關行業感到憂慮。

聯合汽車工人工會的勞資糾紛仍然陷入僵局,工人的新合約談不攏,代表資方的美國三大車廠GM、福特和Stellantis的發言人對媒體表示,他們正積極談判,希望與工會達成妥協,以避免工人發動罷工,但至今車廠方面沒有透露談判的進展細節,也沒有明確預測勞資雙方是否就快達成協議。

UAW工會主席Shawn Fain指,總統拜登出席一個慶祝勞工節的工會集會時表示,有信心不會發生罷工,他認為拜登這個只是樂觀的講法,他希望車廠認真和有誠意去談判。

他也重申,為了替工會成員爭取經濟和社會公義,工會隨時準備採取必要的行動應對。

車廠就表示,罷工對各方都沒有好處,只會傷害顧客、僱員和社區。

工會與三大車廠的現行合約將於下星期四午夜屆滿,UAW工會員工要求加薪46%,每週工作32小時,但支取40小時工資,以及恢復傳統的退休金制度等。

美國三大車廠GM、Stellantis和福特已拒絕工會的要求,認為在目前汽車製造商過渡到電動車生產的競爭激烈環境下,這些要求根本是不切實際,勞資雙方的分歧意味著工會有機會發起罷工。

汽車製造業集中地密歇根州的經濟將會受到衝擊,根據Anderson經濟組織,UAW工會罷工十天,將會令美國經濟蒙受50億元損失。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。