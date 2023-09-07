【全國新聞】聯合汽車工人工會的勞資糾紛持續 工會要求加薪46%

【KTSF 張麗月報導】

代表接近15萬名汽車工人的聯合汽車工人工會（UAW）的勞資糾紛仍然持續，隨著合約限期接近，罷工也有機會發生，令到汽車相關行業感到憂慮。

聯合汽車工人工會的勞資糾紛仍然陷入僵局，工人的新合約談不攏，代表資方的美國三大車廠GM、福特和Stellantis的發言人對媒體表示，他們正積極談判，希望與工會達成妥協，以避免工人發動罷工，但至今車廠方面沒有透露談判的進展細節，也沒有明確預測勞資雙方是否就快達成協議。

UAW工會主席Shawn Fain指，總統拜登出席一個慶祝勞工節的工會集會時表示，有信心不會發生罷工，他認為拜登這個只是樂觀的講法，他希望車廠認真和有誠意去談判。

他也重申，為了替工會成員爭取經濟和社會公義，工會隨時準備採取必要的行動應對。

車廠就表示，罷工對各方都沒有好處，只會傷害顧客、僱員和社區。

工會與三大車廠的現行合約將於下星期四午夜屆滿，UAW工會員工要求加薪46%，每週工作32小時，但支取40小時工資，以及恢復傳統的退休金制度等。

美國三大車廠GM、Stellantis和福特已拒絕工會的要求，認為在目前汽車製造商過渡到電動車生產的競爭激烈環境下，這些要求根本是不切實際，勞資雙方的分歧意味著工會有機會發起罷工。

汽車製造業集中地密歇根州的經濟將會受到衝擊，根據Anderson經濟組織，UAW工會罷工十天，將會令美國經濟蒙受50億元損失。

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