【灣區新聞】亞洲人喝酒有俗稱「亞洲紅臉」症狀 甚麼原因造成（視頻）

您有沒有一喝酒就臉紅的經驗呢?很多亞洲人喝酒有這種俗稱「亞洲紅臉症狀」,甚麼原因造成?對身體又會產生甚麼影響?來聽專家的說法。

大學陸續開學,除了上課,晚上週末開派對總是少不了喝酒,根據調查,很多亞裔大學生不想讓人看到一喝酒臉就紅,而自行去買藥來吃。

史丹佛大學醫學院亞洲人健康研究教育中心國際主任陳哲宏說:「在大學生做過調查,很多亞裔的學生為了不讓白人看到他會臉紅,所以他們去偷吃了一些藥,比如說Pepcid,或是Zyrtec,這種是壓制免疫系統,一些叫做antihistamines(抗組胺藥),可以暫時把你的症狀,血管不擴充,讓你不會臉紅,他們要去派對以前,就偷服用這個藥。」

根據統計,全球大約5.6億人,即全球人口的8%,有這種「亞洲紅」的反應,或是稱「酒精不耐症」,其中東亞最多。

陳哲宏說,光是台灣,就有45%的人有酒精不耐症,居世界第一,這是因為基因中缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶ALDH2」,無法將乙醛代謝為醋酸,若是持續飲酒,導致乙醛長期累積在人體中,將提高癌症的發生率。

陳哲宏說:「乙醛的累積,酵素的缺乏,他沒有辦法很快的代謝掉,乙醛是一個很毒的化學物質,在世界衛生組織,在醫學上,大概2007年,世界衛生組織就把乙醛制定為一級的致癌物,除了心血管疾病以外,我想最危險的可能就是癌症,世界衛生組織也在宣導,喝酒會引起七種常見的癌症。」

這也是為什麼陳哲宏認為,大學生去買藥來抑制喝酒臉紅,是一件非常危險的事。

陳哲宏說:「算是我們華裔祖宗給我們的禮物,讓你不舒服了,就不要喝,有點就像疼痛的感覺,你故意要把這個警告疼痛信號,跟你說不要喝了,不可以喝了,你還把它壓下來去喝酒,這個完全沒有在代謝有毒的乙醛,剛剛講乙醛是致癌物,事實上你的臉不紅,不代表說你的乙醛已經代謝掉了。」

陳哲宏說,沒有酒精不耐,不代表喝酒可以無限制,喝酒傷身,少飲為妙。

