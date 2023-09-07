【灣區新聞】亞洲人喝酒有俗稱「亞洲紅臉」症狀 甚麼原因造成（視頻）

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您有沒有一喝酒就臉紅的經驗呢？很多亞洲人喝酒有這種俗稱「亞洲紅臉症狀」，甚麼原因造成？對身體又會產生甚麼影響？來聽專家的說法。

大學陸續開學，除了上課，晚上週末開派對總是少不了喝酒，根據調查，很多亞裔大學生不想讓人看到一喝酒臉就紅，而自行去買藥來吃。

史丹佛大學醫學院亞洲人健康研究教育中心國際主任陳哲宏說：「在大學生做過調查，很多亞裔的學生為了不讓白人看到他會臉紅，所以他們去偷吃了一些藥，比如說Pepcid，或是Zyrtec，這種是壓制免疫系統，一些叫做antihistamines（抗組胺藥），可以暫時把你的症狀，血管不擴充，讓你不會臉紅，他們要去派對以前，就偷服用這個藥。」

根據統計，全球大約5.6億人，即全球人口的8%，有這種「亞洲紅」的反應，或是稱「酒精不耐症」，其中東亞最多。

陳哲宏說，光是台灣，就有45%的人有酒精不耐症，居世界第一，這是因為基因中缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶ALDH2」，無法將乙醛代謝為醋酸，若是持續飲酒，導致乙醛長期累積在人體中，將提高癌症的發生率。

陳哲宏說：「乙醛的累積，酵素的缺乏，他沒有辦法很快的代謝掉，乙醛是一個很毒的化學物質，在世界衛生組織，在醫學上，大概2007年，世界衛生組織就把乙醛制定為一級的致癌物，除了心血管疾病以外，我想最危險的可能就是癌症，世界衛生組織也在宣導，喝酒會引起七種常見的癌症。」

這也是為什麼陳哲宏認為，大學生去買藥來抑制喝酒臉紅，是一件非常危險的事。

陳哲宏說：「算是我們華裔祖宗給我們的禮物，讓你不舒服了，就不要喝，有點就像疼痛的感覺，你故意要把這個警告疼痛信號，跟你說不要喝了，不可以喝了，你還把它壓下來去喝酒，這個完全沒有在代謝有毒的乙醛，剛剛講乙醛是致癌物，事實上你的臉不紅，不代表說你的乙醛已經代謝掉了。」

陳哲宏說，沒有酒精不耐，不代表喝酒可以無限制，喝酒傷身，少飲為妙。

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