加州公路巡警(CHP)表示,在週二晚上,一名男子在中半島San Bruno附近的280號公路上行駛時被人槍擊。

加州公路巡警表示,當局相信事主於週二下午6時半左右,沿280號公路南行線,在Crystal Springs Road出口附近的位置被人槍擊兩次。

事主開車前往附近的出口並報警,他其後被送往醫院,沒有生命危險。

加州公路巡警指,槍擊事件可能關乎駕駛衝突,但並不確定,任何人如目睹槍擊事件,請致電CHP舉報熱線(707) 917-4497。

