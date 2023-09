【財經新聞】美國8月增加18.7萬份工作 就業市場依然強勁

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示,美國就業市場依然強勁,8月份增加18.7萬份工作,全國失業率就升至3.8%。

勞工部數據顯示,非農業職位數目8月份增加18.7萬份,其中醫療健保業的人手增加最多,合共增加9.7萬份,不過貨車業就流失3.7萬份工作,主要因為貨車公司Yellow倒閉,其次是電影業裁減1.7萬份工作。

6月和7月份的職位增長,經過修訂後也向下調。

在6月至8月的三個月期間,職位增長有近45萬份,是三年以來以三個月週期計算,增幅最少。

全國失業率就升至3.8%,是一年半以來最高水平,但根據歷史紀錄,這個失業比率仍屬偏低。

另外,工人平均時薪8月份比前一個月上升0.2%,是一年半以來升幅最少,但比一年前同期薪金增長達4.3%,反映出平均時薪增幅放緩,通脹壓力也正在冷卻。

有經濟專家指出,整體來說,就業市場正走向2020年疫情衰退之前的狀況,經濟軟著陸,即是經濟持續增長的樂觀情緒正在增加,經濟增長GDP第二季也有2.1%,消費者繼續花錢,商業也繼續增加投資。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。