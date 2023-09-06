【財經新聞】美國8月增加18.7萬份工作 就業市場依然強勁

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示，美國就業市場依然強勁，8月份增加18.7萬份工作，全國失業率就升至3.8%。

勞工部數據顯示，非農業職位數目8月份增加18.7萬份，其中醫療健保業的人手增加最多，合共增加9.7萬份，不過貨車業就流失3.7萬份工作，主要因為貨車公司Yellow倒閉，其次是電影業裁減1.7萬份工作。

6月和7月份的職位增長，經過修訂後也向下調。

在6月至8月的三個月期間，職位增長有近45萬份，是三年以來以三個月週期計算，增幅最少。

全國失業率就升至3.8%，是一年半以來最高水平，但根據歷史紀錄，這個失業比率仍屬偏低。

另外，工人平均時薪8月份比前一個月上升0.2%，是一年半以來升幅最少，但比一年前同期薪金增長達4.3%，反映出平均時薪增幅放緩，通脹壓力也正在冷卻。

有經濟專家指出，整體來說，就業市場正走向2020年疫情衰退之前的狀況，經濟軟著陸，即是經濟持續增長的樂觀情緒正在增加，經濟增長GDP第二季也有2.1%，消費者繼續花錢，商業也繼續增加投資。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。