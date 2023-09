【KTSF 朱慧琪報導】

聯合航空(United Airlines)週二發生設備故障,導致全國的聯合航空航班加州時間上午9時左右癱瘓約一個小時。

聯邦航空管理局(FAA)表示,由於聯合航空發生設備故障,導致機組人員無法通過正常方式聯繫航空公司的調度員,聯合航空在加州時間上午9時左右發現問題,要求FAA將全國的聯合航空航班停飛,最終在大約一個小時後解決問題,在加州時間約上午10時45分可以復飛。

根據航班追踪網站Flightaware顯示,事件導致聯航延誤至少350班機,並取消了14班機,約數千人受影響。

