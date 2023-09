【灣區新聞】今秋市民可首度同時接種流感、RSV和COVID疫苗（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

流感和RSV呼吸道合胞病毒,是COVID以外不容忽視的威脅,而今個秋季開始,市民將首度有機會同時接種三種病毒的疫苗,專家鼓勵在三重威脅下,高風險人士應該及時接種。

Sutter Health藥劑及傳染病總監Jeffrey Silvers說:「接種疫苗絕對是保護自己的最好方法,若果你符合資格,接種三種疫苗是有價值的,當然也要注意良好的手部衛生,而社交距離和戴口罩也有效。」

根據聯邦疾控中心(CDC),所有6個月或以上的人士,都符合資格接種COVID和流感疫苗,CDC亦建議60歲或以上的長者,在諮詢醫生後,接種RSV呼吸道合胞病毒疫苗。

專家表示,接種COVID和流感疫苗對於孕婦是非常安全,亦是強烈建議。

Jennifer Louie醫生說:「這是一個將抗體傳給嬰兒的好方法,特別是6個月及以下的嬰兒不能接種疫苗,所以孕婦可以將疫苗傳給胎盤,她們亦可以通過母乳把抗體傳給嬰兒。」

醫生表示,有非常多數據支持流感和COVID疫苗可以同時接種,但RSV疫苗就要等一段短時間才能接種。

Louie說:「因為RSV疫苗還是剛剛推出,當局建議接種流感和COVID疫苗後,等兩個星期才接種RSV疫苗。」

專家表示,目前已經通報一些流感和RSV病例,而在RSV和流感季節期間,COVID的傳染率會較高,參考了去年秋天的三重疫情,建議合資格的小孩和長者接種疫苗。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

