【灣區新聞】奧克蘭Skyline高中週二發生槍擊案 校園一度封閉

【KTSF 林子皓報導】

東灣奧克蘭（屋崙）的Skyline高中週二早上發生槍擊案件，導致校園一度封閉，警方表示，案件中無人受傷，並且已經拘捕了兩名疑犯。

案發於上午11點半左右，警方接報Skyline高中發生槍擊事件，校園一度封閉了兩個半鐘頭，學生要躲藏在教室內。

隨後警方在校園內找到了一把槍，消息指最少開了一槍，警方曾經扣留四個人，之後將其中兩人拘捕。

多名家長收到校方的短訊後在學校外等待。

家長Malana Weems說：「這些孩子並不安全，學校太開放了。不應該有人攜帶槍械走進學校，然後警方說他們抓到了疑犯，但我們卻坐在這裡，而且看起來他們會抓更多的疑犯。我的孩子這週不會回學校，下周也不會來學校，在我們得到一些實際信息之前，他們不會回來。」

而奧克蘭學區發言人John Sasaki也表示，在這事件發生後，會檢討現有的政策，並呼籲不要用暴力解決問題。

Sasaki說：「停止參與一切形式的暴力，無論你遇到任何的衝突，在市內還是其它地方，都不值得去承擔這類的後果。」

警方表示，他們不會公佈被捕疑犯的任何資料，他們也沒有說是否有學生參與這宗槍擊案，也沒有指出槍擊案發生的確實地點。

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