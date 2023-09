【灣區新聞】奧克蘭Skyline高中週二發生槍擊案 校園一度封閉

【KTSF 林子皓報導】

東灣奧克蘭(屋崙)的Skyline高中週二早上發生槍擊案件,導致校園一度封閉,警方表示,案件中無人受傷,並且已經拘捕了兩名疑犯。

案發於上午11點半左右,警方接報Skyline高中發生槍擊事件,校園一度封閉了兩個半鐘頭,學生要躲藏在教室內。

隨後警方在校園內找到了一把槍,消息指最少開了一槍,警方曾經扣留四個人,之後將其中兩人拘捕。

多名家長收到校方的短訊後在學校外等待。

家長Malana Weems說:「這些孩子並不安全,學校太開放了。不應該有人攜帶槍械走進學校,然後警方說他們抓到了疑犯,但我們卻坐在這裡,而且看起來他們會抓更多的疑犯。我的孩子這週不會回學校,下周也不會來學校,在我們得到一些實際信息之前,他們不會回來。」

而奧克蘭學區發言人John Sasaki也表示,在這事件發生後,會檢討現有的政策,並呼籲不要用暴力解決問題。

Sasaki說:「停止參與一切形式的暴力,無論你遇到任何的衝突,在市內還是其它地方,都不值得去承擔這類的後果。」

警方表示,他們不會公佈被捕疑犯的任何資料,他們也沒有說是否有學生參與這宗槍擊案,也沒有指出槍擊案發生的確實地點。

