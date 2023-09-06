【灣區新聞】舊金山市府推宣傳計劃 教導市民如何處理吸毒過量等危急狀況（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）市府推出一項宣傳計劃，教導市民一旦在街上目擊有人吸食毒品過量或面臨其他危機時，可以如何伸出援手，宣導計劃包括在多處張貼海報，加強市民的意識，在遇上緊急情況時致電911。

本星期起，在舊金山內，市民會開始在Muni巴士內外和街上看到各種市府張貼的海報，當局亦會在社交媒體上宣傳，教導市民如果擔心他人安危，例如是有人過量吸食毒品、面臨心理危機或失去知覺，就要致電911報警。

但如果看到有無家可歸者紮營，甚至想轉介民眾獲取食物援助，在這些非緊急情況下就可以致電311。

在舊金山警察局面臨多年來最慢的911回應時間之際，加上市內的芬太尼和房屋危機，市府由2020年開始，逐漸將應急部門轉型由街頭危機小組、社區大使和義工處理無家可歸等非緊急問題，並容許執法人員專注在罪案。

市長布里德形容，教育市民知道什麼時候打911，及什麼時候打311是十分關鍵。

當局表示，911的用途包括罪案、火災、過量吸食毒品、醫療狀況和精神健康危機，而311就是用於為無家可歸者提供支援、清理街道、有害廢物，還有清拆露宿者營地。

市府宣傳計劃的最終目標，是在廣告版和報紙上張貼告示，計劃初段將會用大約20萬元。

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