【灣區新聞】舊金山砸車盜竊案猖獗 背後原因是甚麼（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

入車盜竊已成為舊金山街道上每天例行上演的橋段，雖然這種類型的罪案在全加州都有出現，但舊金山砸車案件，成長幅度已成為州內第一，《舊金山紀事報》就統合整理出這背後的原因。

舊金山從歷史角度來看，本來就已砸車罪案而出名，1988年至1995年間，舊金山每年的砸車盜竊率，每10萬人就有2,000宗，是當時全州比率的兩倍。

這也與舊金山的社會架構有關，舊金山是全國人口第二密集的主要城市，不但勞動人口高，旅遊經濟也旺盛，這兩個群體也成為了匪徒眼中的下手目標。

除了經濟大環境因素，有些人認為，2014年加州通過的47號提案，也就是950美元以下盜竊不算重罪的法律，才是市內各種犯罪率高漲的罪魁禍首。

但數據顯示，入車盜竊案在2012年，也就是47號提案通過前的兩年就已經上升。

而有些人也指，舊金山過去地檢官實施的極左翼政策，才是問題的根本，但有數據卻顯示，地檢官的政策及態度，往往都不會直接改變犯罪的幅度，因為法律制度是來制裁那些已經犯罪被捕的人，而比較難達到案發前嚇阻犯罪的效果。

但市內有一項改變，確實與砸車案件的上升有關，那就是罪犯的逮捕率下降，2011年，警方逮捕了大約2%的入車盜竊疑犯，但現時這個數字低於1%。

有專家就表示，初犯被捕並面對後果，對於犯罪的人來說是非常有效的防止他們再犯罪的方式，不管他們面對的後果是否嚴重，光是逮捕的動作，就有嚇阻的效果。

但是犯罪手法的進步，以及警方現有的資源不足，導致舊金山警方無法拉高入車盜竊的逮捕率。

《舊金山紀事報》最終認為，市內的執法單位必須採取更專注的辦案模式，來抓到入車盜竊的疑犯，這必須透過多方配合，包括租車公司、停車場經營單位、當地社區領袖等，才可以圍堵這個治安破口，還給市民及車主安全的街道。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。