【灣區新聞】舊金山砸車盜竊案猖獗 背後原因是甚麼（視頻）

入車盜竊已成為舊金山街道上每天例行上演的橋段,雖然這種類型的罪案在全加州都有出現,但舊金山砸車案件,成長幅度已成為州內第一,《舊金山紀事報》就統合整理出這背後的原因。

舊金山從歷史角度來看,本來就已砸車罪案而出名,1988年至1995年間,舊金山每年的砸車盜竊率,每10萬人就有2,000宗,是當時全州比率的兩倍。

這也與舊金山的社會架構有關,舊金山是全國人口第二密集的主要城市,不但勞動人口高,旅遊經濟也旺盛,這兩個群體也成為了匪徒眼中的下手目標。

除了經濟大環境因素,有些人認為,2014年加州通過的47號提案,也就是950美元以下盜竊不算重罪的法律,才是市內各種犯罪率高漲的罪魁禍首。

但數據顯示,入車盜竊案在2012年,也就是47號提案通過前的兩年就已經上升。

而有些人也指,舊金山過去地檢官實施的極左翼政策,才是問題的根本,但有數據卻顯示,地檢官的政策及態度,往往都不會直接改變犯罪的幅度,因為法律制度是來制裁那些已經犯罪被捕的人,而比較難達到案發前嚇阻犯罪的效果。

但市內有一項改變,確實與砸車案件的上升有關,那就是罪犯的逮捕率下降,2011年,警方逮捕了大約2%的入車盜竊疑犯,但現時這個數字低於1%。

有專家就表示,初犯被捕並面對後果,對於犯罪的人來說是非常有效的防止他們再犯罪的方式,不管他們面對的後果是否嚴重,光是逮捕的動作,就有嚇阻的效果。

但是犯罪手法的進步,以及警方現有的資源不足,導致舊金山警方無法拉高入車盜竊的逮捕率。

《舊金山紀事報》最終認為,市內的執法單位必須採取更專注的辦案模式,來抓到入車盜竊的疑犯,這必須透過多方配合,包括租車公司、停車場經營單位、當地社區領袖等,才可以圍堵這個治安破口,還給市民及車主安全的街道。

