南灣Saratoga市發生致命車禍,一架電單車被迎面而來的車撞倒,電單車司機送院不治。

根據加州公路巡警,案發在週一下午約4點,一名駕駛電單車的29歲男子,在9號公路夾Pierce Road一帶向北行駛,一架南行線的平治房車越過雙黃線和電單車迎頭相撞,平治房車之後再撞上一架Infiniti房車,電單車司機送院搶救後不治,Infiniti的司機沒有受傷。

當局指,肇事司機有配合調查,車禍並不涉及酒精和毒品。

