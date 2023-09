【灣區新聞】勞工節有網的司機在無人駕駛汽車公司Cruise設施外集會抗議

【KTSF 歐志洲的報導】

週一勞工節的時候,有一群網的司機,在無人駕駛汽車公司Cruise在舊金山一個設施外頭集會抗議,但這卻遭到疑似裡面的人大聲播放音樂干擾。

Cruise在舊金山的這個設施,裡面傳出大聲的音樂,當時一個名為「獨立員工聯盟」(Alliance for Independent Workers)的組織正在外面聚集。

獨立員工聯盟主任Edward Escobar說:「這個圍欄後面有一個保安站,他們選擇做出干擾的舉動。」

Escobar住在東灣,他是網的公司Uber的一個司機,在勞工節舉行示威行動,是為了要大家了解無人駕駛計程車,會導致網的司機失去工作機會。

Escobar說:「你會看見許多工人失業,柏克萊加大研究指出,加州會有60萬個運輸工人因為無人駕駛技術失業。」

加州公用事務委員會在兩個星期前,批准兩間公司Cruise 和Wayno擴充在舊金山的全面營運,但是舊金山消防部門則因為安全理由而反對,卻阻擋不了委員會的決定。

Escobar表示,這兩間公司並沒有和網的司機對話,而Cruise方面直說,會在建設一些充電站的時候使用工會員工。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。