【灣區新聞】勞工節有網的司機在無人駕駛汽車公司Cruise設施外集會抗議

【KTSF 歐志洲的報導】

週一勞工節的時候，有一群網的司機，在無人駕駛汽車公司Cruise在舊金山一個設施外頭集會抗議，但這卻遭到疑似裡面的人大聲播放音樂干擾。

Cruise在舊金山的這個設施，裡面傳出大聲的音樂，當時一個名為「獨立員工聯盟」（Alliance for Independent Workers）的組織正在外面聚集。

獨立員工聯盟主任Edward Escobar說：「這個圍欄後面有一個保安站，他們選擇做出干擾的舉動。」

Escobar住在東灣，他是網的公司Uber的一個司機，在勞工節舉行示威行動，是為了要大家了解無人駕駛計程車，會導致網的司機失去工作機會。

Escobar說：「你會看見許多工人失業，柏克萊加大研究指出，加州會有60萬個運輸工人因為無人駕駛技術失業。」

加州公用事務委員會在兩個星期前，批准兩間公司Cruise 和Wayno擴充在舊金山的全面營運，但是舊金山消防部門則因為安全理由而反對，卻阻擋不了委員會的決定。

Escobar表示，這兩間公司並沒有和網的司機對話，而Cruise方面直說，會在建設一些充電站的時候使用工會員工。

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