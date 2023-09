【全國新聞】國會山莊騷亂案「驕傲男孩」前領袖重判22年

【有線新聞】

美國國會山莊前年的騷亂,極右組織「驕傲男孩」前領袖塔里奧(Enrique Tarrio)判囚22年,成為逾千名被起訴的人士中被判刑期最長的被告,律師表明會上訴。

39歲的塔里奧5月時已被裁定多項控罪罪成,包括串謀煽動等重罪。檢察官形容塔里奧的行為是精心策劃的恐怖主義行為,應判處33年監禁。

塔里奧的律師則辯稱他當時被勒令離開華盛頓,事發時並不在場,意味著他對騷亂沒有直接影響力,要求不判監超過15年。

塔里奧在庭上就騷亂致歉,說事發當日對執法人員的暴力行為造成的傷害,感到非常羞愧和難過,又指自己不是政治狂熱分子,無意造成傷害或改變選舉結果。

法官判刑時認為塔里奧毫無悔意,是騷亂最重要的領導人和策劃者,指他一直與成員保持聯絡及遙距指揮行動,破壞國家和平移交權力的傳統,判塔里奧監禁22年。

前年1月初,大批示威者,包括時任總統特朗普的支持者衝擊國會山莊,試圖阻撓國會確認選舉結果,造成5人死亡,百多名警員受傷。

其中以「特朗普軍隊」自居的極右組織「驕傲男孩」,據報過百成員有參與騷亂,另一名前領袖諾丁,上周亦被判監18年。

