【全國新聞】國會山莊騷亂案「驕傲男孩」前領袖重判22年

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美國國會山莊前年的騷亂，極右組織「驕傲男孩」前領袖塔里奧（Enrique Tarrio）判囚22年，成為逾千名被起訴的人士中被判刑期最長的被告，律師表明會上訴。

39歲的塔里奧5月時已被裁定多項控罪罪成，包括串謀煽動等重罪。檢察官形容塔里奧的行為是精心策劃的恐怖主義行為，應判處33年監禁。

塔里奧的律師則辯稱他當時被勒令離開華盛頓，事發時並不在場，意味著他對騷亂沒有直接影響力，要求不判監超過15年。

塔里奧在庭上就騷亂致歉，說事發當日對執法人員的暴力行為造成的傷害，感到非常羞愧和難過，又指自己不是政治狂熱分子，無意造成傷害或改變選舉結果。

法官判刑時認為塔里奧毫無悔意，是騷亂最重要的領導人和策劃者，指他一直與成員保持聯絡及遙距指揮行動，破壞國家和平移交權力的傳統，判塔里奧監禁22年。

前年1月初，大批示威者，包括時任總統特朗普的支持者衝擊國會山莊，試圖阻撓國會確認選舉結果，造成5人死亡，百多名警員受傷。

其中以「特朗普軍隊」自居的極右組織「驕傲男孩」，據報過百成員有參與騷亂，另一名前領袖諾丁，上周亦被判監18年。

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