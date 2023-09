【灣區新聞】奧克蘭槍擊案頻繁 青年美足隊失去安全練習場地

【KTSF 傅景竑報導】

東灣奧克蘭(屋崙)的治安狀況影響了當地孩童的發展,有一支青年美式足球隊,因為連續的槍擊事件,導致他們失去了安全的練習場地。

一個禮拜,兩宗槍案,地點是在東奧克蘭96號大道Verdese Carter公園附近,事發時東灣黑豹East Bay Panthers的年輕美式足球員還在公園裡練球。

家長Chad Provost說:「聽到一連串的砰砰砰砰。」

8月24號晚間7點半左右,Provost坐在車上等待他的13歲兒子Carter結束練球,他說當時公園都是人,有打籃球的小朋友,還有人在排練活動。

Provost說:「在公園裡的教練和一些家長,叫所有的孩子都趴下,我的兒子極度困擾,我知道他受到了影響,他有點不一樣。」

奧克蘭警方表示,雖然找到槍擊所遺留下來的證據,但沒有發現任何受害者,而在上週,球隊教練Leroy Jones又在同一個公園裡聽到100多聲槍響。

East Bay Panthers教練Leroy Jones說:「非常恐怖,公園裡出現戴著面罩的一群人,另一群成年人騎著摩托車,開始對公園開槍。」

所幸的沒有人受傷,但球員的父母感到非常害怕,於是上週末,原定在東灣黑豹主場舉行的比賽,被改到北灣的城市Santa Rosa進行。

Jones說:「我知道我們很多孩子,心理都受到了創傷,他們有創傷後遺症,其中很多人都失眠,他們的父母也不敢送他們來球場訓練。」

Leroy希望奧克蘭警方可以在公園加強巡邏。

Jones說:「我覺得奧克蘭警察局沒有採取任何措施,來確保這些孩子的安全,這些孩子應有一個練習的地方,我們希望讓孩子們遠離流浪街頭,這樣他們不會變成那些開槍的人。」

Provost說:「身為在這裡土生土長場的人,我們可以感覺情況變差了,我甚至不允許我的孩子步行到我們附近的超市,在我在這裡長大時,我經常會步行去一家街角的商店。」

東灣黑豹一直在努力聯繫其他城市、球隊以及鄰近的城鎮,尋找可以讓他們使用的場地。

