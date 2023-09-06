【灣區新聞】奧克蘭槍擊案頻繁 青年美足隊失去安全練習場地

【KTSF 傅景竑報導】

東灣奧克蘭（屋崙）的治安狀況影響了當地孩童的發展，有一支青年美式足球隊，因為連續的槍擊事件，導致他們失去了安全的練習場地。

一個禮拜，兩宗槍案，地點是在東奧克蘭96號大道Verdese Carter公園附近，事發時東灣黑豹East Bay Panthers的年輕美式足球員還在公園裡練球。

家長Chad Provost說：「聽到一連串的砰砰砰砰。」

8月24號晚間7點半左右，Provost坐在車上等待他的13歲兒子Carter結束練球，他說當時公園都是人，有打籃球的小朋友，還有人在排練活動。

Provost說：「在公園裡的教練和一些家長，叫所有的孩子都趴下，我的兒子極度困擾，我知道他受到了影響，他有點不一樣。」

奧克蘭警方表示，雖然找到槍擊所遺留下來的證據，但沒有發現任何受害者，而在上週，球隊教練Leroy Jones又在同一個公園裡聽到100多聲槍響。

East Bay Panthers教練Leroy Jones說：「非常恐怖，公園裡出現戴著面罩的一群人，另一群成年人騎著摩托車，開始對公園開槍。」

所幸的沒有人受傷，但球員的父母感到非常害怕，於是上週末，原定在東灣黑豹主場舉行的比賽，被改到北灣的城市Santa Rosa進行。

Jones說：「我知道我們很多孩子，心理都受到了創傷，他們有創傷後遺症，其中很多人都失眠，他們的父母也不敢送他們來球場訓練。」

Leroy希望奧克蘭警方可以在公園加強巡邏。

Jones說：「我覺得奧克蘭警察局沒有採取任何措施，來確保這些孩子的安全，這些孩子應有一個練習的地方，我們希望讓孩子們遠離流浪街頭，這樣他們不會變成那些開槍的人。」

Provost說：「身為在這裡土生土長場的人，我們可以感覺情況變差了，我甚至不允許我的孩子步行到我們附近的超市，在我在這裡長大時，我經常會步行去一家街角的商店。」

東灣黑豹一直在努力聯繫其他城市、球隊以及鄰近的城鎮，尋找可以讓他們使用的場地。

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