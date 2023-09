【KTSF】

國會參議院共和黨領袖麥康尼,在過去兩個月曾經試過兩次在鏡頭前眼定定呆立半分鐘,國會山莊的主治醫生指,麥康尼的症狀並不是中風或癲癇。

國會醫生Brian Monahan表示,也沒有證據顯示,81歲的麥康尼有「動作障礙疾病」,好像帕金遜症,不過醫生說,如果發生過震盪,有時是會感覺到頭暈,而麥康尼曾經在半年前在一間酒店跌倒,之後健康似乎變差。

經過五個星期休會之後,國會參議院週二復會,共和黨同僚可能會質問麥康尼是否適宜繼續擔任參議院領導角色。

