【KTSF】

燃燒大約一個月的夏威夷Maui島山火終於完全受控,至今導致115人死亡。

夏威夷Maui島山火於8月8日開始,燒毀面積超過2200英畝,當局指Maui島山火已經完全受控。

與此同時,面積1000多英畝的Olinda山火,目前90%的火勢受控,而面積約200英畝的Kula山火,至今95%的火勢受控。

夏威夷州長稱,這場山火仍有41人失踪,不過在聯邦調查局(FBI)和紅十字會的名單中,仍有385人下落不明,今次的山火已確認最少115人死亡。

本台將於9月9日星期六晚10時半至星期日凌晨1時半連續三小時無間斷直播一個為今次Maui火災慈善籌款音樂晚會,敬請大家屆時留意收看。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。