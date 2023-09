【KTSF】

美國疾病控制與預防中心(CDC)向醫生提出警示,RSV(呼吸道合胞病毒)病例正在上升。

CDC建議醫生在今年秋季使用新的新生兒和老年人疫苗。

數據指,RSV的確診水平在7月下旬開始,在南部地區有上升,而過去一個月,已經翻了一倍以上。

根據CDC的說法,未來兩到三個月內確診的病例,可能還會在美國其他地區有所增加。

RSV可能導致嬰兒肺部充滿黏液,呼吸困難,對老年人也可能有嚴重的影響。

CDC建議醫生考慮對呼吸道疾病的高危患者進行COVID及RSV和流感檢測。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。