【灣區新聞】名廚Tyler Florence兩餐廳將進駐舊金山聯合廣場（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）市長布里德宣佈，名廚Tyler Florence的餐廳將會進駐聯合廣場兩間空置舖位，希望可以藉此活化市中心。

市長布里德表示，選擇將名廚Tyler Florence的兩間餐廳開設在聯合廣場，希望可以有助刺激經濟，和將舊金山打造成一個美食之都。

兩間餐廳分別計劃開設在聯合廣場的兩個空置舖位，位於Stockton街的一間將會主打美酒佳餚和全天早餐，而Powell街的一間就主打咖啡和糕點。

舊金山公園及康樂管理局的小組委員會，將會在星期四投票是否批准兩間餐廳開業，一旦通過，公園及康樂管理局全體會在9月21日投票，通過的話，兩間餐廳最早可以在10月開業。

當局在4月將兩個舖位公開招標，最終由Tyler Florence的公司投得，兩個舖位的租約暫定3年，之後可以選擇延長租約6年。

市府表示，舊金山在過去半年內，在活化市中心上取得重大進展，包括容許商家在空置店舖，開設為期3個月的快閃店，而在過去15個月，聯合廣場開設了24間新的商舖，而附近一帶在今年1月至7月的人流，比去年同期上升22%。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。