【灣區新聞】名廚Tyler Florence兩餐廳將進駐舊金山聯合廣場（視頻）

舊金山(三藩市)市長布里德宣佈,名廚Tyler Florence的餐廳將會進駐聯合廣場兩間空置舖位,希望可以藉此活化市中心。

市長布里德表示,選擇將名廚Tyler Florence的兩間餐廳開設在聯合廣場,希望可以有助刺激經濟,和將舊金山打造成一個美食之都。

兩間餐廳分別計劃開設在聯合廣場的兩個空置舖位,位於Stockton街的一間將會主打美酒佳餚和全天早餐,而Powell街的一間就主打咖啡和糕點。

舊金山公園及康樂管理局的小組委員會,將會在星期四投票是否批准兩間餐廳開業,一旦通過,公園及康樂管理局全體會在9月21日投票,通過的話,兩間餐廳最早可以在10月開業。

當局在4月將兩個舖位公開招標,最終由Tyler Florence的公司投得,兩個舖位的租約暫定3年,之後可以選擇延長租約6年。

市府表示,舊金山在過去半年內,在活化市中心上取得重大進展,包括容許商家在空置店舖,開設為期3個月的快閃店,而在過去15個月,聯合廣場開設了24間新的商舖,而附近一帶在今年1月至7月的人流,比去年同期上升22%。

