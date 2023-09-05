【灣區新聞】華埠僑領陳錫澎及San Leandro警方指WeChat流傳的安全訊息為假消息（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

華裔社區WeChat群組上流傳的一個訊息稱，奧克蘭（屋崙）華埠僑領陳錫澎（Carl Chan）呼籲華裔社區轉發San Leandro警方的安全訊息，但在本台向雙方求證後，證實此訊息為假消息。

就是這封WeChat訊息，近期在華裔社區廣為流傳。

訊息引用奧克蘭華埠商會會長陳錫澎的身份，轉發San Leandro警察局警員對一位亞裔朋友的叮嚀，說在外面要小心，盡量不要單獨出門，尤其是亞裔女性。

訊息還聲稱有一批匪徒近期專門針對亞裔女性下手，單在San Leandro就發生好幾宗，包括在商場及銀行的停車場，又或是Costco。

訊息最後說，警方週日抓到了其中兩個疑犯，承認針對亞裔作案，所以希望收到此訊息的民眾，可以「廣而告之,大力轉發」。

但本台向陳錫澎詢問這封訊息的來源，他卻是這麼說。

陳錫澎說：「基本上有人利用我的名字發出這個訊息，令到很多人擔憂，我希望大家要清晰一點，想告訴給大家知道，這訊息不是我發出來的，同一時間，我亦希望了解一下，究竟誰利用我的名字發出來。」

陳錫澎說，連自己周邊的人也在近期受到這封訊息，雖然發送這封訊息的意圖，似乎是要社區更加安全，但他也擔心，這種以假亂真的做法，以後會導致更多假消息的流傳，最終反而可能傷害社區。

本台們也進一步追查這封訊息的出處，向San Leandro警察局做出查證，當局回應指，這封訊息確實源自於一名San Leandro警員，但該名警員是在2021年初自行向他的親朋好友發送這類防竊的安全叮嚀，而並非San Leandro警方近期的官方資訊。

當局指，未曾跟陳錫澎配合發送消息，也更不會使用WeChat來刊登資訊，請民眾注意消息來源。

經過本台與雙方的查證，認定這封訊息為假消息，但San Leandro警方也藉此機會呼籲民眾，外出購物辦事時要隨時保持警惕，避免任何導致你分心的的活動，例如使用手機；在銀行辦理業務之前和之後，都要特別注意四周，尤其是在提領大筆現金時；在公共場所停車時，不要將任何貴重物品留在座椅上，或任何從車窗可見的地方。

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