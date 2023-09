【灣區新聞】華埠僑領陳錫澎及San Leandro警方指WeChat流傳的安全訊息為假消息（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

華裔社區WeChat群組上流傳的一個訊息稱,奧克蘭(屋崙)華埠僑領陳錫澎(Carl Chan)呼籲華裔社區轉發San Leandro警方的安全訊息,但在本台向雙方求證後,證實此訊息為假消息。

就是這封WeChat訊息,近期在華裔社區廣為流傳。

訊息引用奧克蘭華埠商會會長陳錫澎的身份,轉發San Leandro警察局警員對一位亞裔朋友的叮嚀,說在外面要小心,盡量不要單獨出門,尤其是亞裔女性。

訊息還聲稱有一批匪徒近期專門針對亞裔女性下手,單在San Leandro就發生好幾宗,包括在商場及銀行的停車場,又或是Costco。

訊息最後說,警方週日抓到了其中兩個疑犯,承認針對亞裔作案,所以希望收到此訊息的民眾,可以「廣而告之,大力轉發」。

但本台向陳錫澎詢問這封訊息的來源,他卻是這麼說。

陳錫澎說:「基本上有人利用我的名字發出這個訊息,令到很多人擔憂,我希望大家要清晰一點,想告訴給大家知道,這訊息不是我發出來的,同一時間,我亦希望了解一下,究竟誰利用我的名字發出來。」

陳錫澎說,連自己周邊的人也在近期受到這封訊息,雖然發送這封訊息的意圖,似乎是要社區更加安全,但他也擔心,這種以假亂真的做法,以後會導致更多假消息的流傳,最終反而可能傷害社區。

本台們也進一步追查這封訊息的出處,向San Leandro警察局做出查證,當局回應指,這封訊息確實源自於一名San Leandro警員,但該名警員是在2021年初自行向他的親朋好友發送這類防竊的安全叮嚀,而並非San Leandro警方近期的官方資訊。

當局指,未曾跟陳錫澎配合發送消息,也更不會使用WeChat來刊登資訊,請民眾注意消息來源。

經過本台與雙方的查證,認定這封訊息為假消息,但San Leandro警方也藉此機會呼籲民眾,外出購物辦事時要隨時保持警惕,避免任何導致你分心的的活動,例如使用手機;在銀行辦理業務之前和之後,都要特別注意四周,尤其是在提領大筆現金時;在公共場所停車時,不要將任何貴重物品留在座椅上,或任何從車窗可見的地方。

