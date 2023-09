【KTSF】

北灣Sonoma縣發生肇事司機不顧而去的車禍,一名男子涉嫌駕駛失竊的貨車,和一架私家車迎面相撞。

加州公路巡警表示,案發在上星期三上午約11點38分,該架運送污水的貨車,正在Santa Rosa附近的Calistoga夾Alpine Road向南行駛,貨車之後失控翻車,並和逆向行車線的一架平治SUV相撞。

車上的74歲女司機重傷送院,而駕駛貨車的偷車賊在警員和消防員到場前逃逸。

