【灣區新聞】聖荷西汽車失控剷上行人路撞死男路人 肇事青年被捕

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣聖荷西週日凌晨,一輛汽車疑似失控撞上行人路,導致一名男子死亡,初步調查發現,肇事司機是名青少年,而肇事汽車是一輛失車。

根據聖荷西警方,事發在週日凌晨3時多,他們接報在位於Winchester大道夾Walgrove Way十字路口,有行人被車撞倒。

警方到場後,發現一名青少年司機在一輛2019年Hyundai SUV內,初步調查指肇事汽車當時在Winchester大道向北行駛,但是汽車突然失控,撞向Greentree Way以北行人路上的一名成年男人後,汽車繼續向北行駛,後來撞倒一棵樹才停下。

男傷者當場死亡,肇事司機被捕,並被送往醫院檢查,他沒有生命危險,警方發現肇事的Hyundai汽車是一輛沒有報失的被盜汽車。

任何目睹到案發經過的人,可以聯絡警方,發電郵往4206@sanjoseca.gov,或者致電(408) 277-4654。

這宗是聖荷西今年第34宗交通死亡事件,也是今年第19宗行人死亡事件。

