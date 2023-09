【KTSF 尹晉豪報導】

加州公路巡警表示,Contra Costa縣一名男子,上週因涉嫌參與零售盜竊而被捕。

調查人員週四在El Sobrante一間屋內,起獲價值約19萬元的贓物,當中包括Lululemon、CVS、Walgreens、Target和Victoria’s Secret等零售商貨物,此外還查獲了大約2萬4千元的現金。

官員指52歲、姓名譯音白玉裴(Ngoc Bui Bach)的亞裔人士,因涉嫌有組織零售犯罪、重大盜竊和持有賊贓而被捕,現被關押在Contra Costa縣監獄。

