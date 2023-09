【全國新聞】Tomy牌幼兒高腳椅及Conagra牌急凍雞肉條需回收

【KTSF 朱慧琪報導】

美國有兩批產品要回收,其一是8萬張Tomy牌子的幼兒高腳椅,另一類是44萬盒Conagra牌子的急凍雞肉條。

要回收的44萬盒Conagra牌子急凍雞肉條,盒子上印有「Banquet Chicken Strips Meal」字樣,受影響批次的最佳食用日期分別在2024年12月11日、2025年1月1日和2025年1月7日,涉及44.1萬多盒。

這款急凍雞肉條在Safeway超市和Walmart等超市有售,美國農業部表示,雞肉條可能含有塑料碎片,至今已通報至少有一人受傷,消費者應扔掉產品,或退回商店。

與此同時,超過8萬張TOMY牌子的幼兒高腳椅要召回修理,原因是將座椅固定在底座的螺絲鬆動,導致座椅脫落,令兒童有摔下的風險,至今已經收到24宗兒童跌下,11人受傷的報告。

今次被召回的Tomy牌子的幼兒高腳椅,在Bed Bath and Beyond、Target百貨、玩具反斗城、Walmart和Amazon有售,售價由230元至380元不等,消費者應立即停止使用召回的高腳椅,並聯繫TOMY以獲得免費的維修配件。

消費者可以到網站:http://recall.tomy.com,查看自己的產品有沒有受影響。

