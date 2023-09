【KTSF 張擎鳳報導】

醫學界對COVID的新變種病毒株BA.2.86的初期研究報告指出,該病毒株的傳染性似乎不如以前的變種病毒。

兩組科學家,一組在中國,另一組在瑞典,公佈他們對COVID新變種病毒株BA.2.86的分析結果,早期報告表明,BA.2.86的傳染性可能低於其他COVID變種,接種過疫苗的人,應該對它有一定的免疫力。

BA.2.86於7月底首次出現時,研究人員擔心它可能會變得像Omicron一樣強大,但到目前為止,情況似乎並非如此。

BA.2.86迄今為止已傳播到包括美國在內的11個國家,美國預計即將公佈關於BA.2.86的調查結果。

