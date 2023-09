【加州新聞】加州工資差距報告出爐 最高收入族群白人佔一半（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

加州的工資差距有多大?一份新的報告顯示州內哪些族群的收入最高。

根據一份加州民權部的報告,加州男性在高薪工作中佔絕大多數,2021年,有345,000多名加州男性收入超過239,200元,也就是納入最高收入族群,但只有145,000多名女性收入達到同樣的水平。

雖然加州女性的平均收入比全國女性平均收入來得高,但還是只有加州男性收入的88%。

而以族裔來看最高收入族群,白人雖然只佔加州勞動人口的3分之1,卻不成人口比例地佔最高收入族群的一半,亞裔佔36%,而同樣佔加州勞動人口約3分之1的拉美裔,則僅僅佔最高收入族群的7%。

這些性別及族裔之間的工資差距,在2020年的報告中就出現,雖然州府多年來推動工資透明度等措施,希望縮小工資差距的現狀,但倡導多項同工同酬措施的加州第一夫人Jennifer Siebel Newsom表示,很不幸的是,最新的薪資數據強化了已經知道的事實,也就是女性和有色人種社區繼續承受低薪工作的負擔。

