【全國新聞】拜登到費城慶祝勞工節 稱工會對建立中產階層非常重要

總統拜登週一在賓夕凡尼亞州費城一個工會集會上慶祝勞工節時表示,工會對建立中產階層非常重要。

拜登自稱是歷來最親工會的總統,他趁著勞工節在費城由當地的AFL-CIO工會舉辦的慶祝活動上,除了提及經濟正從疫情中不斷復元過來,同時政府也大手筆去改善基建設施。

拜登還強調,工會在構建中產階層非常重要。

拜登說:「我們正慶祝就業,優薪工作,工作令你養活家人,工會職位。」

費城AFL-CIO包含超過100個當地工會,代表了15萬名工人。

競選連任的拜登,一直以來都強調自己的經濟政績如何創造更多職位,他又特別提到前任總統特朗普將工作外移,但他就將工作搬回美國。

拜登說:「前任(特朗普)當政,職位轉移到中國,現在我們將職位從中國搬回美國。」

最新數據顯示,8月份增加了18.7萬份工作,證明了雖然連串的加息行動,但勞工市場依然強勁。

