【灣區新聞】灣區哪些城市房屋出售速度最快（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

觀眾朋友知道，全灣區哪些城市房屋出售的速度最快嗎？

灣區有兩個城市的房屋，從登記出售到成交平均只需要短短八天的時間，這兩個城市就是東灣的Dublin及Livermore。

根據房屋仲介業者Redfin，Dublin及Livermore的房屋出售速度是全加州最快，也比全國的交屋速度快好幾倍。

除了這兩個城市，其他東灣及南灣的城市，例如Pleasanton及Fremont，出售包括公寓住宅、合作公寓等多戶住宅的速度，與其他城市相比也是偏快的，從賣方刊登出售，到接受買方的出價，平均不用十天的時間。

舊金山紀事報就指，Dublin及Livermore的房屋之所以會很搶手，是因為它們的學區好，而且地點又臨近南灣商業聚集的大城市，反而在大城市舊金山的房屋，平均出售的速度需要28.5天，因為當地房價仍然高企。

目前在房地產網站Zillow，Dublin的平均房價約127萬元，Livermore則是約107萬元。

而除了火熱的房屋市場，Dublin因為近期的房屋開發，以及亞裔社區的增長，也成為加州目前發展最快的城市。

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