【灣區新聞】灣區哪些城市房屋出售速度最快（視頻）

觀眾朋友知道,全灣區哪些城市房屋出售的速度最快嗎?

灣區有兩個城市的房屋,從登記出售到成交平均只需要短短八天的時間,這兩個城市就是東灣的Dublin及Livermore。

根據房屋仲介業者Redfin,Dublin及Livermore的房屋出售速度是全加州最快,也比全國的交屋速度快好幾倍。

除了這兩個城市,其他東灣及南灣的城市,例如Pleasanton及Fremont,出售包括公寓住宅、合作公寓等多戶住宅的速度,與其他城市相比也是偏快的,從賣方刊登出售,到接受買方的出價,平均不用十天的時間。

舊金山紀事報就指,Dublin及Livermore的房屋之所以會很搶手,是因為它們的學區好,而且地點又臨近南灣商業聚集的大城市,反而在大城市舊金山的房屋,平均出售的速度需要28.5天,因為當地房價仍然高企。

目前在房地產網站Zillow,Dublin的平均房價約127萬元,Livermore則是約107萬元。

而除了火熱的房屋市場,Dublin因為近期的房屋開發,以及亞裔社區的增長,也成為加州目前發展最快的城市。

