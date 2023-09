【灣區新聞】灣區捷運將增加列車服務 夜間和週末無需等30分鐘才有一班車（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

灣區捷運(BART)表示,從下星期一開始,會增加列車服務,因此乘客在夜間和週末,無需等30分鐘才有一班車。

灣區捷運表示,由下個星期一開始,無論什麼時候,乘客都無需為預定列車等待超過20分鐘。

在週一到週五晚上9點之前,從Antioch到舊金山(三藩市)的黃線列車會增加到每10分鐘一班,而往返Dublin的藍線列車將增至20分鐘一班。

來往Richmond和Berryessa/North San Jose的橙線列車,在週一至週五白天的捷運班次約為10分鐘一班。

舊金山國際機場(SFO)在夜間和週末時,每小時最多有9趟例車,大約每20分鐘就有一趟火車到達和出發。

所有紅線列車將會在SFO停靠,然後前往Millbrae,夜間和週末還會有更多列車前往奧克蘭(屋崙)國際機場。

