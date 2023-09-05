【灣區新聞】灣區捷運將增加列車服務 夜間和週末無需等30分鐘才有一班車（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

灣區捷運（BART）表示，從下星期一開始，會增加列車服務，因此乘客在夜間和週末，無需等30分鐘才有一班車。

灣區捷運表示，由下個星期一開始，無論什麼時候，乘客都無需為預定列車等待超過20分鐘。

在週一到週五晚上9點之前，從Antioch到舊金山（三藩市）的黃線列車會增加到每10分鐘一班，而往返Dublin的藍線列車將增至20分鐘一班。

來往Richmond和Berryessa/North San Jose的橙線列車，在週一至週五白天的捷運班次約為10分鐘一班。

舊金山國際機場（SFO）在夜間和週末時，每小時最多有9趟例車，大約每20分鐘就有一趟火車到達和出發。

所有紅線列車將會在SFO停靠，然後前往Millbrae，夜間和週末還會有更多列車前往奧克蘭（屋崙）國際機場。

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