影評：喜劇《業主》體驗令人吐血的會議

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

在美國擁有公寓的人，對業主協會的運作，可以說是含笑帶淚。捷克喜劇就按照一個業主會議拍攝。

電影開頭，在布拉格一個家庭中的年輕夫婦急忙趕著出門。他們並不是要外出，而是到住家附近的一個會議室，要出席的是一個業主協會會議。這對夫婦新搬進來，其中的Zahradkova 太太，興致勃勃的要討論這棟公寓中需要維修的地方。首先要丈夫負責會議記錄，誰知道Roubickova 太太，卻說這要所有人投票才能通過。還沒有討論會議的主要內容，就已經必須經過幾輪的投票。Zahradkova 太太也開始感到不耐煩。而會議桌旁，還有不同業主，會議中誠實的表達立場，但是也突顯出一些人對事物和個人的偏見。而Zahradkova 太太要提出討論的事項，也因為種種細小的反對理由，而一一被拒絕，距離不歡而散的結局逐步靠近。

這是捷克導演Jiří Havelka，根據自己寫的舞台劇劇本改編的作品。電影劇情也幾乎完全在一個會議室中發生。而會議室的門一關，也同樣把觀眾關在這個地方。有幽閉恐懼症的觀眾可要注意了，但是一組人無法對重要的議題取得共識，也反應捷克社會，在共產制度倒閉之後，民主機制反而可能阻撓前進的問題。這是因為每個人的聲音都大了，因為種種因素都可以反對，顧及各自的利益，力量大到一組人的利益無法實現。從社區到政府，最大的敵人卻可能出自內部的反對聲音。大家希望的，或許是自己所屬的組織，不會出現像電影中，這番令人吐血的現象。

《業主 The Owners》或許能夠啟發人們，成為所屬組織中推動，而不是阻撓進步的力量。滿分五分中得三分半，值得推薦。

電影目前在舊金山的Opera 戲院，和北灣San Rafael 的Rafael 戲院上映。

電影網頁：https://www.bigworldpictures.org/films/theowners/

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“The Owners” Review: Experience blood-vomiting agony in this comedy

“Screening Room” reviews “The Owners”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website： https://www.bigworldpictures.org/films/theowners/

Now showing at San Francisco’s Opera Theatre and San Rafael’s Rafael Theater.