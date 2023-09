影評：喜劇《業主》體驗令人吐血的會議

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

在美國擁有公寓的人,對業主協會的運作,可以說是含笑帶淚。捷克喜劇就按照一個業主會議拍攝。

電影開頭,在布拉格一個家庭中的年輕夫婦急忙趕著出門。他們並不是要外出,而是到住家附近的一個會議室,要出席的是一個業主協會會議。這對夫婦新搬進來,其中的Zahradkova 太太,興致勃勃的要討論這棟公寓中需要維修的地方。首先要丈夫負責會議記錄,誰知道Roubickova 太太,卻說這要所有人投票才能通過。還沒有討論會議的主要內容,就已經必須經過幾輪的投票。Zahradkova 太太也開始感到不耐煩。而會議桌旁,還有不同業主,會議中誠實的表達立場,但是也突顯出一些人對事物和個人的偏見。而Zahradkova 太太要提出討論的事項,也因為種種細小的反對理由,而一一被拒絕,距離不歡而散的結局逐步靠近。

這是捷克導演Jiří Havelka,根據自己寫的舞台劇劇本改編的作品。電影劇情也幾乎完全在一個會議室中發生。而會議室的門一關,也同樣把觀眾關在這個地方。有幽閉恐懼症的觀眾可要注意了,但是一組人無法對重要的議題取得共識,也反應捷克社會,在共產制度倒閉之後,民主機制反而可能阻撓前進的問題。這是因為每個人的聲音都大了,因為種種因素都可以反對,顧及各自的利益,力量大到一組人的利益無法實現。從社區到政府,最大的敵人卻可能出自內部的反對聲音。大家希望的,或許是自己所屬的組織,不會出現像電影中,這番令人吐血的現象。

《業主 The Owners》或許能夠啟發人們,成為所屬組織中推動,而不是阻撓進步的力量。滿分五分中得三分半,值得推薦。

電影目前在舊金山的Opera 戲院,和北灣San Rafael 的Rafael 戲院上映。

電影網頁:https://www.bigworldpictures.org/films/theowners/

“The Owners” Review: Experience blood-vomiting agony in this comedy

“Screening Room” reviews “The Owners”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.bigworldpictures.org/films/theowners/

Now showing at San Francisco’s Opera Theatre and San Rafael’s Rafael Theater.