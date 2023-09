【全國新聞】企圖推翻喬州選舉結果案 特朗普否認全部控罪

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控企圖推翻2020年喬治亞州選舉結果一案,特朗普透過法庭文件,否認全部控罪。

最新法庭文件顯示,特朗普原定在勞工節過後的下星期三親身出庭應訊,但喬治亞州法例,容許刑事案件的被告,可以不用親身出庭,因此特朗普改為透過法庭文件提出正式抗辯,他否認全部控罪,特朗普也正式要求法官將同案的其他被告分開審訊。

Fulton縣地檢官、民主黨籍的Fani Willis,上星期已經要求主審法官將本案全部19名被告的審訊日期定在10月23日。

但特朗普的代表律師Steven Sadow表示,如果審訊日期定在10月23日之前,他將不會有足夠時間去準備材料應付審訊,而強行在這個日期受審,將會違反特朗普在聯邦和州層面有公平審訊的憲法權利。

特朗普連同18名同案被告被控以使用欺詐手段,企圖推翻2020年喬治亞州選舉結果,總共41項控罪,單是特朗普就面對十多項控罪,包括推舉虛假的選舉人。

特朗普上星期親自現身Fulton縣監獄投案自首,並且獲准以20萬元保釋外出,這也是特朗普面對的第四次刑事起訴。

同案的多名被告包括Sidney Powell和Jenna Ellis,也提出豁免親身出庭,而改為透過法庭文件,否認全部控罪。

另外,特朗普在喬治亞州的審訊過程,將會向全國現場直播。

根據《阿特蘭大憲法雜誌》,特朗普與同案18名被告的所有法庭審訊過程,將會在喬治亞州Fulton縣法庭的YouTube頻道現場直接轉播,採訪的記者也可以在法庭裡面使用電腦和手機,但不能錄音。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。