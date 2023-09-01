【全國新聞】企圖推翻喬州選舉結果案 特朗普否認全部控罪

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控企圖推翻2020年喬治亞州選舉結果一案，特朗普透過法庭文件，否認全部控罪。

最新法庭文件顯示，特朗普原定在勞工節過後的下星期三親身出庭應訊，但喬治亞州法例，容許刑事案件的被告，可以不用親身出庭，因此特朗普改為透過法庭文件提出正式抗辯，他否認全部控罪，特朗普也正式要求法官將同案的其他被告分開審訊。

Fulton縣地檢官、民主黨籍的Fani Willis，上星期已經要求主審法官將本案全部19名被告的審訊日期定在10月23日。

但特朗普的代表律師Steven Sadow表示，如果審訊日期定在10月23日之前，他將不會有足夠時間去準備材料應付審訊，而強行在這個日期受審，將會違反特朗普在聯邦和州層面有公平審訊的憲法權利。

特朗普連同18名同案被告被控以使用欺詐手段，企圖推翻2020年喬治亞州選舉結果，總共41項控罪，單是特朗普就面對十多項控罪，包括推舉虛假的選舉人。

特朗普上星期親自現身Fulton縣監獄投案自首，並且獲准以20萬元保釋外出，這也是特朗普面對的第四次刑事起訴。

同案的多名被告包括Sidney Powell和Jenna Ellis，也提出豁免親身出庭，而改為透過法庭文件，否認全部控罪。

另外，特朗普在喬治亞州的審訊過程，將會向全國現場直播。

根據《阿特蘭大憲法雜誌》，特朗普與同案18名被告的所有法庭審訊過程，將會在喬治亞州Fulton縣法庭的YouTube頻道現場直接轉播，採訪的記者也可以在法庭裡面使用電腦和手機，但不能錄音。

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