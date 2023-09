【KTSF】

舊金山(三藩市)警方拘捕兩名18歲男子,涉及多宗試圖搶劫、逃避警方追捕,及非法持有槍械。

警方指疑犯是奧克蘭(屋崙)居民Francisco Zamora,及Alameda居民Darren Nguyen,兩人涉嫌在8月26日下午約2點半,在Van Ness夾Sutter街,企圖搶走一名女子的手袋,事主掙扎期間跌倒在地,之後有人上前協助事主,疑犯才放開手袋並上車逃去。

同日下午約4點15分,有警員在Hyde夾Chestnut街發現疑犯車輛,便衣警員尾隨,期間發現疑犯再嘗試幾次行劫,其中一次成功,警員試圖截停車輛,之後展開追逐。

疑犯在Embarcadero夾Bryant街一帶下車徒步逃走,但被警員拘捕。

