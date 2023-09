【全國新聞】西雅圖南部發生連串入屋爆竊案 受害者大多是亞裔長者

【KTSF 梁展穎報導】

近日西雅圖南部發生一連串的入屋爆竊案,受害者大多數是亞裔長者。

案發於星期六下午大約4時40分,位於西雅圖南部Beacon山的社區,一名亞裔男子在家中門前的陽台上,被兩位蒙面和持有槍械的匪徒襲擊,他們用槍指著男子,然後一再電擊他。

受害人的太太告訴當地電視台,賊人成功搶去金鏈、銀包、手機和車匙,受害者家屬擔心,匪徒針對在廣場購物的亞裔市民。

警方估計,匪徒在當地King廣場監視受害人購物,然後跟著受害人回家。

警方最近調查在南西雅圖發生的一連串入屋爆竊案,匪徒的主要目標是一些脆弱的亞裔成年人,不過西雅圖警察相信,今次的電擊事件,和最近發生的入屋爆竊案並無關連。

Louie Praseuth是在King廣場內的The Good Foot Art Collective創意總監,他說這個機構利用藝術和教育來防止青少年的暴力行為,另外,機構的校外課程,提供一個安全的環境給予青少年。

Praseuth說,入屋爆竊和對容易受傷害的人士作出暴力的行為的案件是十分普遍,由於警方欠缺資源,商戶必須互相幫助來防止罪案。

