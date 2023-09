【KTSF】

針對市內發生的非法飆車活動,聖荷西市長馬漢去信多間社交媒體公司,要求他們協助市府執法,封鎖分享飆車短片的帳戶。

馬漢說:「這些危險的違法行為,是由社交媒體促成,這種資訊在社交平台上傳播、吸收,影片上傳者創作內容旨在獲得讚好,還有增加追蹤人數。」

馬漢去信Facebook、Instagram、TikTok和Snapchat,表示市內的非法飆車越來越常見和危險,要求封鎖在社交平台分享飆車短片的用戶,首次違反將被封鎖30天,沒有改善就會無限期封鎖。

馬漢表示,幾間公司都願意和市府合作,並展開相關對話。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。