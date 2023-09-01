【灣區新聞】聖荷西提交「住房要素」規劃 但未符合州府要求

【KTSF 尹晉豪報導】

聖荷西向加州政府提交的「住房要素」，規劃在未來十年於市內增加6萬多戶新住房，但這份住房計劃卻未符合州府要求，使得聖荷西在灣區三大都市中，成為唯一一個沒有獲得州府認可的城市。

「住房要素」是加州政府要求各地方政府，每八年根據州府所制定的目標，提出的住房開發計劃。

聖荷西依法必須在住房要素中，具體說明在2031年前，將在哪些地點以什麼樣的形式，建設至少62,200戶住房，其中一半以上必須是可負擔房屋。

而這份住房要素的截止日期，是今年的1月31日，但聖荷西市府在6月才送出計劃。

加州住房和社區發展部本週一回函聖荷西市府，指該單位收到「許多第三方團體的顧慮」，稱聖河西市府官員並未給予「足夠的時間及機會，讓公眾提供意見和評論」

信中也要求聖荷西官員必須證明其計劃所涵蓋的新住房地點，具有實質的開發機會，並要求市府官員提供更多細節，有關簡化當地許可的審批程序、防止住房歧視，及防止流離失所的計劃。

聖荷西市長馬漢回應，本來就沒有預期「住房要素」會直接得到通過，也預料到州府會要求市府做出技術層面的修改，也就是要計劃更詳細。

但住房要素沒有獲得州府的審核下，聖荷西可能面臨失去州補助的風險，也可能被迫接受建商提出的大規模住房項目，以及連帶的法庭官司。

灣區三大城市中，舊金山（三藩市）及屋崙的「住房要素」已經通過了州府的審核，唯獨剩下聖荷西。

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