【灣區新聞】聖荷西提交「住房要素」規劃 但未符合州府要求

【KTSF 尹晉豪報導】

聖荷西向加州政府提交的「住房要素」,規劃在未來十年於市內增加6萬多戶新住房,但這份住房計劃卻未符合州府要求,使得聖荷西在灣區三大都市中,成為唯一一個沒有獲得州府認可的城市。

「住房要素」是加州政府要求各地方政府,每八年根據州府所制定的目標,提出的住房開發計劃。

聖荷西依法必須在住房要素中,具體說明在2031年前,將在哪些地點以什麼樣的形式,建設至少62,200戶住房,其中一半以上必須是可負擔房屋。

而這份住房要素的截止日期,是今年的1月31日,但聖荷西市府在6月才送出計劃。

加州住房和社區發展部本週一回函聖荷西市府,指該單位收到「許多第三方團體的顧慮」,稱聖河西市府官員並未給予「足夠的時間及機會,讓公眾提供意見和評論」

信中也要求聖荷西官員必須證明其計劃所涵蓋的新住房地點,具有實質的開發機會,並要求市府官員提供更多細節,有關簡化當地許可的審批程序、防止住房歧視,及防止流離失所的計劃。

聖荷西市長馬漢回應,本來就沒有預期「住房要素」會直接得到通過,也預料到州府會要求市府做出技術層面的修改,也就是要計劃更詳細。

但住房要素沒有獲得州府的審核下,聖荷西可能面臨失去州補助的風險,也可能被迫接受建商提出的大規模住房項目,以及連帶的法庭官司。

灣區三大城市中,舊金山(三藩市)及屋崙的「住房要素」已經通過了州府的審核,唯獨剩下聖荷西。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。