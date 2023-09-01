【灣區新聞】中半島州參議員Josh Becker舉行會議 討論灣區的芬太尼危機（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

8月31日是國際藥物過量意識日，中半島的州參議員Josh Becker舉行會議，討論灣區的芬太尼危機。

加州正在面臨芬太尼危機，在2021年有5,961名加州人死於過量服用芬太尼，這個比加州車禍死亡人數4,258人還要多，亦是兇殺案死亡人數2,548人的兩倍，在2021年有5分之1的青少年死亡與芬太尼有關。

Becker趁週四是國際藥物過量意識日，聯同Santa Clara縣議員李洲曉（Otto Lee），以及San Mateo縣長Nancy Magee等，舉行市政廳網上會議，討論灣區的芬太尼危機。

Becker說：「很明顯，這不僅是灣區的問題，這需要我們集體關注，是一個黑暗的現實，過去十年來，美國整體吸毒過量人數猛增，從2019年到2020年，服藥過量死亡人數增加了30%，到2021年增加了15%，估計僅2021年，14歲到18歲的人中，就有10.萬8人死亡，從2019年到2020年，藥物過量死亡人數增加了94%，從2020年到2021年增加了20%。」

Santa Clara縣議員李洲曉指，毒品上癮早已存在，現今更猛烈。

李洲曉說：「毒癮問題，這種令人上癮和具有破壞性的藥物，不只是十年，而是幾個世紀，鴉片在1800年代中期，由英國人首次向中國出售的，這其後引起鴉片戰爭，導致香港成為英國殖民地100多年，我們曾經處理過海洛英、crack、可卡因，剛剛過去的十年，這些都是非常容易上癮的藥物，芬太尼實際上不同，它強大得多，而且很便宜

他指芬太尼價格大約5到7元，然後經銷商將它們磨碎放入飲品，很多時候，人們甚至不知道他們正在服用它，他們指對所有人來說，重要的是要了解芬太尼是什麼，和如何影響身體，以及了解政府正在採取哪些措施。

從2019年起，Santa Clara縣在每月的第四個星期二舉辦類鴉片藥物過量預防計劃（SCCOOPP）的宣導活動，教育居民的對藥物的認知，而北加洲Kaiser Permanente的急診部門，上年起正式免費發放對類鴉片毒品的解藥納洛酮Narcan，以及有關如何使用的入門手冊。

納洛酮可以緩解類鴉片藥物攝入過量的情況，它是一種鼻腔噴霧劑或注射劑，可以令攝入過量類鴉片藥物，並停止呼吸的人恢復呼吸。

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