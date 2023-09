【灣區新聞】中半島州參議員Josh Becker舉行會議 討論灣區的芬太尼危機（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

8月31日是國際藥物過量意識日,中半島的州參議員Josh Becker舉行會議,討論灣區的芬太尼危機。

加州正在面臨芬太尼危機,在2021年有5,961名加州人死於過量服用芬太尼,這個比加州車禍死亡人數4,258人還要多,亦是兇殺案死亡人數2,548人的兩倍,在2021年有5分之1的青少年死亡與芬太尼有關。

Becker趁週四是國際藥物過量意識日,聯同Santa Clara縣議員李洲曉(Otto Lee),以及San Mateo縣長Nancy Magee等,舉行市政廳網上會議,討論灣區的芬太尼危機。

Becker說:「很明顯,這不僅是灣區的問題,這需要我們集體關注,是一個黑暗的現實,過去十年來,美國整體吸毒過量人數猛增,從2019年到2020年,服藥過量死亡人數增加了30%,到2021年增加了15%,估計僅2021年,14歲到18歲的人中,就有10.萬8人死亡,從2019年到2020年,藥物過量死亡人數增加了94%,從2020年到2021年增加了20%。」

Santa Clara縣議員李洲曉指,毒品上癮早已存在,現今更猛烈。

李洲曉說:「毒癮問題,這種令人上癮和具有破壞性的藥物,不只是十年,而是幾個世紀,鴉片在1800年代中期,由英國人首次向中國出售的,這其後引起鴉片戰爭,導致香港成為英國殖民地100多年,我們曾經處理過海洛英、crack、可卡因,剛剛過去的十年,這些都是非常容易上癮的藥物,芬太尼實際上不同,它強大得多,而且很便宜

他指芬太尼價格大約5到7元,然後經銷商將它們磨碎放入飲品,很多時候,人們甚至不知道他們正在服用它,他們指對所有人來說,重要的是要了解芬太尼是什麼,和如何影響身體,以及了解政府正在採取哪些措施。

從2019年起,Santa Clara縣在每月的第四個星期二舉辦類鴉片藥物過量預防計劃(SCCOOPP)的宣導活動,教育居民的對藥物的認知,而北加洲Kaiser Permanente的急診部門,上年起正式免費發放對類鴉片毒品的解藥納洛酮Narcan,以及有關如何使用的入門手冊。

納洛酮可以緩解類鴉片藥物攝入過量的情況,它是一種鼻腔噴霧劑或注射劑,可以令攝入過量類鴉片藥物,並停止呼吸的人恢復呼吸。

