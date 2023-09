【KTSF】

即將來臨的勞工節長周末假期,執法機構警告開車人士不要醉酒駕駛,先公佈週五取締DUI的計劃。

Novato警方表示,不會事前公佈檢查站的確實地點,但是會按照過去的數據,在發生最多醉酒駕駛車禍的地方進行檢查,警方提醒開車人士,要是因為酒後或藥後駕駛被捕,初犯會面對13,500元的罰款,和被吊銷駕照。

