美國國會醫生評估前一日見記者時突然僵住的美國參議院共和黨領袖麥康奈爾可以如常工作。

麥康奈爾周三見記者時突然僵住,沉默逾30秒,助理事後解釋稱他一時頭暈。國會醫生其後發聲明指,諮詢了麥康奈爾及其神經科醫生團隊,評估對方身體狀況可如常工作。

81歲的麥康奈爾半年前曾跌倒,造成肋骨骨折及腦震盪,其後在7月亦曾於見記者時僵住。國會醫生指恢復過程中偶爾頭暈並不罕見,亦有可能是脫水所致,但無透露診斷詳情。

總統拜登周四與麥康奈爾通電話,稱對方對答如常。

