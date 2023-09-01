【全國新聞】颶風Idalia登陸佛州 經濟損失或達200億元

September 1, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Cedar Key Fire Rescue)

【KTSF 張擎鳳報導】

颶風Idalia登陸佛羅里達州的Big Bend大彎區後，造成大規模的破壞，但幸好無人喪生，該地區的民眾亦返回家園，並開始重建工作。

佛羅里達州的Big Bend大彎區，以自然區域而聞名，很多民眾到訪該地區，以便捕獵鱷魚、捕撈海鰱，以及在淺水區尋找扇貝。

週三早上3級颶風Idalia登錄Big Bend的Keaton Beach社區，當時風速接近每小時125英里，低窪沼澤地區面臨高達5英尺的風暴潮，因此佛羅里達大學亦取消了週三的課程。

居住在Big Bend附近Cedar Key市的居民Heather Greenwood說：「看一下積極的一面，我們的房子仍然矗立著，有些房子並不是，沒有人因災難而失去生命。」

根據穆迪分析公司的初步估計，3颶風Idalia所造成的損失可能達到112至200億元，去年襲擊佛羅里達州的颶風Ian就造成超過1120億元損失。

對此拜登總統表示：「對於佛羅里達州和整個東南部的人民，我在這裡明確表示，我們的國家支持你們，我們不會棄你們於不顧，我們不會放棄，我們不會放慢腳步。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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