【全國新聞】颶風Idalia登陸佛州 經濟損失或達200億元

【KTSF 張擎鳳報導】

颶風Idalia登陸佛羅里達州的Big Bend大彎區後,造成大規模的破壞,但幸好無人喪生,該地區的民眾亦返回家園,並開始重建工作。

佛羅里達州的Big Bend大彎區,以自然區域而聞名,很多民眾到訪該地區,以便捕獵鱷魚、捕撈海鰱,以及在淺水區尋找扇貝。

週三早上3級颶風Idalia登錄Big Bend的Keaton Beach社區,當時風速接近每小時125英里,低窪沼澤地區面臨高達5英尺的風暴潮,因此佛羅里達大學亦取消了週三的課程。

居住在Big Bend附近Cedar Key市的居民Heather Greenwood說:「看一下積極的一面,我們的房子仍然矗立著,有些房子並不是,沒有人因災難而失去生命。」

根據穆迪分析公司的初步估計,3颶風Idalia所造成的損失可能達到112至200億元,去年襲擊佛羅里達州的颶風Ian就造成超過1120億元損失。

對此拜登總統表示:「對於佛羅里達州和整個東南部的人民,我在這裡明確表示,我們的國家支持你們,我們不會棄你們於不顧,我們不會放棄,我們不會放慢腳步。」

