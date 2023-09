【香港新聞】超強颱風蘇拉吹襲香港 十號風球生效

【有線新聞】

香港天文台改發十號颶風信號,預料會維持一段時間。

超強颱風蘇拉集結在香港天文台東南約40公里,預料向西移動,時速約14公里橫過珠江口一帶。蘇拉的眼壁正橫過本港,並構成相當大威脅,香港東部地區正吹颶風。

按照現時預測路徑,蘇拉未來數小時在天文台以南約40公里掠過,預料十號颶風信號會維持一段時間。

天文台署理高級科學主任郝孟騫:「香港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風,原來受遮蔽的地方可能會變得當風,市民須保持高度警覺。受風暴潮影響,沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升。晚上約9時開始,本港東部沿海地區水位會上升,當中吐露港的最高水位預計於接近午夜升至海圖基準面以上約6米左右,比正常潮位增加約4米,最高水位可能達歷史紀錄。香港各沿岸地區的水位亦會於週六早上約6時開始顯著上升,維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。」

風暴期間,三名男子受傷,政府收到29宗塌樹及7宗水浸報告,民政事務總署臨時庇護中心至今有331人入住。

下午3時許,柴灣道350號一棵約5米大樹懷疑受強風吹襲、連根拔起,壓住一架私家車,車頂凹陷損毀。消防到場清理,事故中無人受傷。

另外在葵涌石梨街石籬邨11座下午5時許,一幅外牆棚架部分竹棚及支撐架折斷,有竹枝塌下、棚架搖搖欲墜,警方封閉部分路面。

長沙灣李鄭屋泳池對開,一幅15米乘15米太陽能板及椅子、雜物等晚上6時許由高處墮下。兩宗事故無人受傷。

