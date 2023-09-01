【香港新聞】超強颱風蘇拉吹襲香港 十號風球生效

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香港天文台改發十號颶風信號，預料會維持一段時間。

超強颱風蘇拉集結在香港天文台東南約40公里，預料向西移動，時速約14公里橫過珠江口一帶。蘇拉的眼壁正橫過本港，並構成相當大威脅，香港東部地區正吹颶風。

按照現時預測路徑，蘇拉未來數小時在天文台以南約40公里掠過，預料十號颶風信號會維持一段時間。

天文台署理高級科學主任郝孟騫：「香港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風，市民須保持高度警覺。受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升。晚上約9時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於接近午夜升至海圖基準面以上約6米左右，比正常潮位增加約4米，最高水位可能達歷史紀錄。香港各沿岸地區的水位亦會於週六早上約6時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。」

風暴期間，三名男子受傷，政府收到29宗塌樹及7宗水浸報告，民政事務總署臨時庇護中心至今有331人入住。

下午3時許，柴灣道350號一棵約5米大樹懷疑受強風吹襲、連根拔起，壓住一架私家車，車頂凹陷損毀。消防到場清理，事故中無人受傷。

另外在葵涌石梨街石籬邨11座下午5時許，一幅外牆棚架部分竹棚及支撐架折斷，有竹枝塌下、棚架搖搖欲墜，警方封閉部分路面。

長沙灣李鄭屋泳池對開，一幅15米乘15米太陽能板及椅子、雜物等晚上6時許由高處墮下。兩宗事故無人受傷。

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