【香港新聞】香港機場取消逾百航班 有旅客被迫滯留

【有線新聞】

香港國際機場全日約460班航班取消,禁區內外超過300名旅客滯留。機管局正在制訂復航計劃,部分航空公司預計週六中午可以復飛。

機場下午人流疏落,登記櫃位陸續關閉,航班資訊屏顯示「一片紅」,絕大部分的航班取消,仍然留在機場的很多都是外地旅客。

印度旅客Haden說:「我們不知道(取消),但現在知道了,不過現在沒有港鐵,巴士亦暫停服務。我們沒有錢預訂酒店及乘的士,非常昂貴。」

來港轉機旅客李女士說:「應該沒有颱風吧,那麼好的天氣,哪裡有颱風?(晚上有甚麼打算?)晚上就在這裡啊,因為我們要轉機。」

這一家人原先在深圳玩,晚上經香港回阿根廷。阿根廷旅客李小姐說:「深圳那邊已經封關,我們也怕錯過,它又不取消。我們又怕錯過。(那就只能夠在這邊乾爽等?)對、在這裡等,可能等到最後一刻它就取消。不會吧,還是希望它能飛吧。」

機管局說緊急應變中心會與航空公司制訂復航計劃,機管局客運大樓運作總經理楊達榮說:「我們會實施航班重編計劃,確保整個機場恢復運作有秩序。旅客會慢慢得到最新的航班復航資料,確保航班時間及機位才陸續來機場,避免大量旅客突然湧入。」

國泰航空目標星期六中午逐步恢復離港及抵港航班,香港快運預計星期六下午2時後陸續恢復運作,這兩天的乘客,可獲安排退票或更改航班。

香港航空星期六11班航機需要取消,預計到星期日才大致恢復正常,這兩天的乘客可獲豁免改機位及退票手續費。

至於大灣區航空,星期六亦會有航班取消或延誤,乘客可以在7天內免費改機票。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。