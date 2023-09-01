【香港新聞】香港機場取消逾百航班 有旅客被迫滯留

【有線新聞】

香港國際機場全日約460班航班取消，禁區內外超過300名旅客滯留。機管局正在制訂復航計劃，部分航空公司預計週六中午可以復飛。

機場下午人流疏落，登記櫃位陸續關閉，航班資訊屏顯示「一片紅」，絕大部分的航班取消，仍然留在機場的很多都是外地旅客。

印度旅客Haden說：「我們不知道（取消），但現在知道了，不過現在沒有港鐵，巴士亦暫停服務。我們沒有錢預訂酒店及乘的士，非常昂貴。」

來港轉機旅客李女士說：「應該沒有颱風吧，那麼好的天氣，哪裡有颱風？（晚上有甚麼打算？）晚上就在這裡啊，因為我們要轉機。」

這一家人原先在深圳玩，晚上經香港回阿根廷。阿根廷旅客李小姐說：「深圳那邊已經封關，我們也怕錯過，它又不取消。我們又怕錯過。（那就只能夠在這邊乾爽等？）對、在這裡等，可能等到最後一刻它就取消。不會吧，還是希望它能飛吧。」

機管局說緊急應變中心會與航空公司制訂復航計劃，機管局客運大樓運作總經理楊達榮說：「我們會實施航班重編計劃，確保整個機場恢復運作有秩序。旅客會慢慢得到最新的航班復航資料，確保航班時間及機位才陸續來機場，避免大量旅客突然湧入。」

國泰航空目標星期六中午逐步恢復離港及抵港航班，香港快運預計星期六下午2時後陸續恢復運作，這兩天的乘客，可獲安排退票或更改航班。

香港航空星期六11班航機需要取消，預計到星期日才大致恢復正常，這兩天的乘客可獲豁免改機位及退票手續費。

至於大灣區航空，星期六亦會有航班取消或延誤，乘客可以在7天內免費改機票。

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