【全國新聞】明州匪徒光天化日下將保時捷汽車從車主家門前偷走（視頻）

全美各地的汽車盜竊案愈來愈猖獗,在明尼蘇達州日前一宗汽車盜竊案,匪徒的犯案過程被閉路電視全程拍下,匪徒光天化日下將一輛保時捷汽車從住宅的車房門前偷走。

受害人Craig Beason指,案發是早上11時,當他收到兒子的短信時,他太太剛剛從雜貨店回來。

Beason說:「她拿第一批雜貨下車時,孩子們也進屋了,當她出來拿第二批雜貨時,發現在車庫的車內有人。」

之後閉路電視就全程拍下所發生的情況,他太太嘗試叫停賊人。

Beason說:「我兒子走出來,太太高叫他打911,當第四個賊人過來,試圖搶兒子手機時,他正在撥打911,我13歲的兒子沒將手機給他,所以賊人把我兒子按在地上毆打,試圖搶到手機。」

賊人最終得手,之後將他的保時捷卡違棄在附近的Walgreens。

Beason說:「最讓我擔心的是,當時有多名警察、便衣警察,監視賊人站在Walgreens的停車場,但毫無作為,這就令我不明白。」

當這些青少年開始危險駕駛時,警方就取消了對逃跑汽車的追捕,Beason說,雖然他的家人身體無受傷,但造成的精神損失卻很嚴重。

Beason說:「事後出現很多創傷後遺症,會以為有人跟踪我,又會懷疑有人跑進車房,將我扯出車外,即使是我兒子晚上也很難入睡,因為每有車經過,都會以為有人停在車道再來搶掠。」

