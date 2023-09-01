【全國新聞】明州匪徒光天化日下將保時捷汽車從車主家門前偷走（視頻）

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全美各地的汽車盜竊案愈來愈猖獗，在明尼蘇達州日前一宗汽車盜竊案，匪徒的犯案過程被閉路電視全程拍下，匪徒光天化日下將一輛保時捷汽車從住宅的車房門前偷走。

受害人Craig Beason指，案發是早上11時，當他收到兒子的短信時，他太太剛剛從雜貨店回來。

Beason說：「她拿第一批雜貨下車時，孩子們也進屋了，當她出來拿第二批雜貨時，發現在車庫的車內有人。」

之後閉路電視就全程拍下所發生的情況，他太太嘗試叫停賊人。

Beason說：「我兒子走出來，太太高叫他打911，當第四個賊人過來，試圖搶兒子手機時，他正在撥打911，我13歲的兒子沒將手機給他，所以賊人把我兒子按在地上毆打，試圖搶到手機。」

賊人最終得手，之後將他的保時捷卡違棄在附近的Walgreens。

Beason說：「最讓我擔心的是，當時有多名警察、便衣警察，監視賊人站在Walgreens的停車場，但毫無作為，這就令我不明白。」

當這些青少年開始危險駕駛時，警方就取消了對逃跑汽車的追捕，Beason說，雖然他的家人身體無受傷，但造成的精神損失卻很嚴重。

Beason說：「事後出現很多創傷後遺症，會以為有人跟踪我，又會懷疑有人跑進車房，將我扯出車外，即使是我兒子晚上也很難入睡，因為每有車經過，都會以為有人停在車道再來搶掠。」

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