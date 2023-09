【財經新聞】勞工節長週末到來 灣區汽油價格料持續上升

【KTSF 傅景竑報導】

勞工節長週末假期到來,預計灣區的汽油價格將持續上升。

根據美國汽車協會(AAA),加州平均油價一加侖來到5.29元,比上個月多了40美仙,舊金山(三藩市)平均落在5.36元,奧克蘭(屋崙)5.28 元,聖荷西則是5.26元,三個城市的油價在過去一個月的漲幅也達到約30美仙。

而全國的平均油價這週是掉了4美仙,但加州的油價卻是不跌反漲。

灣區的民眾上一次感受到這樣的漲幅是在去年同期,也就是油價在暑期創新高後回穩,但仍然高企的時段,當時是因為俄烏戰爭所導致,全球石油供應大幅下降,加上旅遊需求的激增。

而現時出現高油價的原因,AAA的發言人表示,是與美國西岸一系列炎熱天氣和活躍的颶風季節,限制石油供應有關聯,因為受到颶風的威脅,海灣的煉油廠可能會部分或完全關閉其生產。

就算油價高漲,過去的數據也預測,這個勞動節連續假期出遊的民眾並不會因此而減少。

今年的亡兵紀念日和國慶日假期都看到旅遊活動與去年相比顯著增加,AAA已從機票、住宿、租車等數據,預測今年勞動節假期的出遊率將比去年高出4%。

而民眾最關心的問題,還是油價究竟什麼時候才會回落至5元以下。

AAA認為,隨著天氣變冷,旅遊需求下降,以及煉油廠轉向更便宜的冬季混合油,價格往往會在秋季下降,但因為今年的颶風季節較難預測,高油價可能會持續至9月中,也就代表接下來幾週,油價不會大幅上下波動。

