【灣區新聞】 灣區捷運打擊性騷擾計劃踏入第二階段（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區捷運（BART）前年推出一項計劃，打擊在列車上發生的性騷擾，和針對性別的暴力事件，計劃現進入第二階段，將會專注在建立一個在性騷擾發生時，女乘客互相扶持的文化，並教導旁觀者可以如何介入事件。

該項計劃名為Not One More Girl，意指不能令多一個少女受騷擾，計劃由年輕女性主導，透過和社區組織合作，去打擊捷運乘客遭受性騷擾的情況。

計劃第二階段的措施，包括年輕人有份創作的海報，海報會張貼在列車上和車站內，教導性騷擾的受害者或目擊者如何可以舉報事件。

Betti Ono基金會創辦人Anyka Howard說：「一些依賴公共交通的乘客，曾經歷過種種騷擾和針對性別的暴力，她們最年幼只有9歲，最年長25歲，甚至更大。」

計劃中的年輕人亦創作了一些卡片，方便受害者可以將卡片傳給他人，並低調尋求援助，而目擊者亦可以將卡片給予受害人，向她們展示關懷。

Unity Council成員Gaby Guzman說：「很多拉美裔青年表示，她們會避免乘搭公共交通，因為害怕性騷擾會發生，或者過去在有旁觀者在場下遭到性侵，亦形容社區對這種事的關懷和介入不足，需要改變現狀。」

灣區捷運表示，這種方法能夠有效，將一個旁觀者轉為一個介入者，這些卡片可以在車站領取，而社區組織亦會將卡片分發出去．

BART董事會主席李正元（Janice Li）說：「自從推出這個計劃後，我們向年青人發出一個明確的信息，這是你的好機會，你可以成為改變現狀的催化劑，我們正為其他部門開拓先河。」

而自9月11日起，灣區捷運將會減少列車的車卡數量，避免有車卡空置，形容女性在空車的情況下感到較不安全，當局同時亦會加密晚間和週末的列車班次，縮短女性在月台上等車的時間。

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