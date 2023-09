【灣區新聞】 灣區捷運打擊性騷擾計劃踏入第二階段（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區捷運(BART)前年推出一項計劃,打擊在列車上發生的性騷擾,和針對性別的暴力事件,計劃現進入第二階段,將會專注在建立一個在性騷擾發生時,女乘客互相扶持的文化,並教導旁觀者可以如何介入事件。

該項計劃名為Not One More Girl,意指不能令多一個少女受騷擾,計劃由年輕女性主導,透過和社區組織合作,去打擊捷運乘客遭受性騷擾的情況。

計劃第二階段的措施,包括年輕人有份創作的海報,海報會張貼在列車上和車站內,教導性騷擾的受害者或目擊者如何可以舉報事件。

Betti Ono基金會創辦人Anyka Howard說:「一些依賴公共交通的乘客,曾經歷過種種騷擾和針對性別的暴力,她們最年幼只有9歲,最年長25歲,甚至更大。」

計劃中的年輕人亦創作了一些卡片,方便受害者可以將卡片傳給他人,並低調尋求援助,而目擊者亦可以將卡片給予受害人,向她們展示關懷。

Unity Council成員Gaby Guzman說:「很多拉美裔青年表示,她們會避免乘搭公共交通,因為害怕性騷擾會發生,或者過去在有旁觀者在場下遭到性侵,亦形容社區對這種事的關懷和介入不足,需要改變現狀。」

灣區捷運表示,這種方法能夠有效,將一個旁觀者轉為一個介入者,這些卡片可以在車站領取,而社區組織亦會將卡片分發出去.

BART董事會主席李正元(Janice Li)說:「自從推出這個計劃後,我們向年青人發出一個明確的信息,這是你的好機會,你可以成為改變現狀的催化劑,我們正為其他部門開拓先河。」

而自9月11日起,灣區捷運將會減少列車的車卡數量,避免有車卡空置,形容女性在空車的情況下感到較不安全,當局同時亦會加密晚間和週末的列車班次,縮短女性在月台上等車的時間。

