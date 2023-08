【財經新聞】美國GDP經兩次修訂後 第二季下調至2.1%

【KTSF 張麗月報導】

美國反映經濟成長的GDP經過兩次修訂之後,第二季下調至2.1%。

根據聯邦商務部數據,經過第二次修訂之後的第二季GDP是2.1%,比第一季增長2%,輕微上升。

第二季的經濟成長,主要由消費開支、商業投資,以及州和地方政府的支出帶動。

這份報告中的消費物價也顯示,通脹正在冷卻,可以紓緩聯儲局繼續加息的壓力。

消費開支約佔整體經濟七成,第二季的消費開支上升1.7%,雖然比第一季的4.2%升幅為少,但1.7%的升幅算是可觀的增長,如果扣除房屋和商業投資因素,消費開支強勁增長6.1%。

通脹方面,就從2022年6月的高峰9.1%,穩步下跌,扣除食品和能源成本,7月份的核心通脹是近兩年來升幅最少。

通脹持續緩和、經濟持續增長,加上穩定的招聘,這些都是形成「經濟軟著陸」的現象,即是經濟持續增長。

第二季GDP的最後修訂將於下個月公佈。

