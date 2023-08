【國際新聞】英國下議院報告確認台灣是獨立國家名為「中華民國」（視頻）

【KTSF 黃侯彬報導】

在英國外相祈湛明訪問北京之際,英國下議院外交委員會發表對華政策報告,確認台灣是獨立國家。

英國下議院外交委員會報告指出,台灣從來不是中華人民共和國一部份,而是一個獨立的國家,名為「中華民國」。

報告認為,英國政府同中國打交道時,應該搞清楚英國的一個中國政策,同中共所講的一個中國原則不是同一回事。

報告也建議英國加強同台灣合作,放寬雙方高層官員互訪,並協助台灣加入國際組織。

此外,報告也提到英國在必要時,應該要同盟國一齊實施制裁,以阻止中國以武力侵犯台灣。

這個是英國歷來在台灣身份問題上最明確的表態,而下議院外交委員會的報告屬於正式文件,英國政府必須在兩個月內作出回應。

這個報告,是在英國外相祈湛明到訪北京同一日發表涉及台灣主權的報告,被認為是對英國政府的警示意味十分明顯,而英國媒體的評論文章,也提醒祈湛明必須以強硬的態度,向中方表明英國對“中英聯合聲明”、對香港問題、對台海安全問題、對新疆西藏人權問題的立場,不能含混不能軟弱,因為態度軟弱在中共面前無濟於事。

祈湛明此行事前已備受批評為時機與目標都不對,現在下議院就台灣問題正式表態,更加令他腹背受敵,也是執政保守黨對華鷹派、對辛偉誠政府一個嚴厲的警告。

此外,下議院這份報告也反映出,國會要求在對華政策上同美國一致,報告估計中共有意圖在2027年攻打台灣,但認為到時未必有攻台的能力,因此台海戰爭仍然可以避免。

中方的回應指英國這份報告「顛倒黑白是非」,指「英國議會有關報告,公然將台灣稱為獨立國家,顛倒是非、混淆黑白,中方敦促英國議會,恪守一個中國原則」。

祈湛明就表示,中國是大國,對世界有影響力,英中關係因此也是複雜,不能用一個字或一段話就能講清楚,而應該以務實及坦誠的態度來處理。

祈湛明說:「我們看明白有基本分歧的區域,我在會晤時也提出那些議題,我認為重要的是我們也承認,要同中國有務實、靈敏可行的關係,因為有關議題影響全球。」

祈湛明是超過五年來首位到訪北京的英國外相,他此行是試圖緩和兩國因香港、新疆、台海、俄烏戰爭及其他多項問題而日益惡劣的關係,保守黨內有不少聲音批評,他在這個時候接受中國外長王毅的邀請訪華是取悅中共,而不少分析認為,他此行是徒勞無功,因為在所有這些議題上,習近平都不會讓步,也都不會聽他的說話。

