【灣區新聞】駐舊金山台北經文處新館舍搬家案最新進度（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣副總統賴清德本月中圓滿結束在舊金山的過境行程，承辦這項業務的駐舊金山台北經文處官員，週三難得與媒體分享心得，另外台北經文處的新館舍搬家案也有最新進度，一起來了解。

駐舊金山台北經文處週三舉行迎新送舊活動，向媒體一口氣介紹六位新到任成員。

將在9月調回台灣的組長蕭美蕙，在職六年期間承辦過兩次台灣副總統賴清德過境專案。

在本台提問下，她也罕見地分享了從這兩次過境專案，來觀察當前美台關係的心得。

蕭美蕙說：「這兩次的專案其實都是凸顯了，其實美台關係一直在一個很好的狀態，而且是持續愈來愈好，我覺得這是一個彼此兩國之間，來看待怎麼來讓賴副總統過境的時候，不僅能夠有禮遇，但是也要有便利，所以這部分不管便利尊嚴，以及這些全部都有達到。」

主要負責與灣區學界聯繫的蕭美蕙，也回顧在任期間的感受，就是國際間關心台灣的人不但變多，也變得主動。

蕭美蕙說：「Why Taiwan Matters 為什麼台灣重要，我們在過去早期的幾年，要我們一直去講，現在不是，是他們一直來跟我們講，我覺得台灣很重要，台灣很重要，那我覺得即便是他們知道很重要，那我們還要做更多，因為我們要讓他們知道說為什麼，那這個為什麼有很多實質內容，我們是要由我們來說。」

另外，本台今年稍早前曾經獨家報導過的經文處新館舍搬家案，週三也成為媒體關注的焦點，駐舊金山台北經文處處長賴銘琪也應本台要求，說明最新的搬家進度。

賴銘琪說：「我們目前是已經完成設計圖的設計，我們預計10月份的時候要開審查會，來找到這個適合的營造廠商，然後開始動工差不多十到十二個月，預計在明年12月份的時候，可以搬到新的大樓。」

位於舊金山市第四街的新館舍共7層樓高、面積56000平方英尺，亮點包括領務大廳將是現在的兩倍大，三樓會有宴會廳，可辦十五到十七桌的餐會，不過由於新館舍就位於舊金山市中心，無家可歸者的問題也讓維安工作充滿挑戰。

賴銘琪說：「（因為無家可歸者，大家都擔心安全方面的問題，那維安方面會不會加強？)會，目前跟各位報告我們是請維安，差不多是每幾個小時就會去巡一次，因為的確這附近是有一些無家可歸者在那邊，所以我們也趕了好幾次，所以我們現在就是請保安去維護之外，我們也裝置了攝影機，24小時監控，等到辦公室真正蓋好之後，我們會請保全。」

APEC亞太經合會領袖級會議將於11月12日至18日於舊金山舉行，屆時也會利用新館舍宣傳台灣。

賴銘琪說：「我們在一樓大廳會有三分之一的版面，是跟APEC有關係的，這個廣告我們會一直留著，留到明年。」

週三迎新會上新到任的成員，包括負責媒體與南灣僑務的組長郭卉蓁、教育組組長董慶豐、負責領務的副組長郭順德、負責內華達州和舊金山的副組長張文榮、觀光組秘書洪幸慈，以及負責文件證明的秘書蔡育琦。

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