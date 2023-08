【灣區新聞】駐舊金山台北經文處新館舍搬家案最新進度（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣副總統賴清德本月中圓滿結束在舊金山的過境行程,承辦這項業務的駐舊金山台北經文處官員,週三難得與媒體分享心得,另外台北經文處的新館舍搬家案也有最新進度,一起來了解。

駐舊金山台北經文處週三舉行迎新送舊活動,向媒體一口氣介紹六位新到任成員。

將在9月調回台灣的組長蕭美蕙,在職六年期間承辦過兩次台灣副總統賴清德過境專案。

在本台提問下,她也罕見地分享了從這兩次過境專案,來觀察當前美台關係的心得。

蕭美蕙說:「這兩次的專案其實都是凸顯了,其實美台關係一直在一個很好的狀態,而且是持續愈來愈好,我覺得這是一個彼此兩國之間,來看待怎麼來讓賴副總統過境的時候,不僅能夠有禮遇,但是也要有便利,所以這部分不管便利尊嚴,以及這些全部都有達到。」

主要負責與灣區學界聯繫的蕭美蕙,也回顧在任期間的感受,就是國際間關心台灣的人不但變多,也變得主動。

蕭美蕙說:「Why Taiwan Matters 為什麼台灣重要,我們在過去早期的幾年,要我們一直去講,現在不是,是他們一直來跟我們講,我覺得台灣很重要,台灣很重要,那我覺得即便是他們知道很重要,那我們還要做更多,因為我們要讓他們知道說為什麼,那這個為什麼有很多實質內容,我們是要由我們來說。」

另外,本台今年稍早前曾經獨家報導過的經文處新館舍搬家案,週三也成為媒體關注的焦點,駐舊金山台北經文處處長賴銘琪也應本台要求,說明最新的搬家進度。

賴銘琪說:「我們目前是已經完成設計圖的設計,我們預計10月份的時候要開審查會,來找到這個適合的營造廠商,然後開始動工差不多十到十二個月,預計在明年12月份的時候,可以搬到新的大樓。」

位於舊金山市第四街的新館舍共7層樓高、面積56000平方英尺,亮點包括領務大廳將是現在的兩倍大,三樓會有宴會廳,可辦十五到十七桌的餐會,不過由於新館舍就位於舊金山市中心,無家可歸者的問題也讓維安工作充滿挑戰。

賴銘琪說:「(因為無家可歸者,大家都擔心安全方面的問題,那維安方面會不會加強?)會,目前跟各位報告我們是請維安,差不多是每幾個小時就會去巡一次,因為的確這附近是有一些無家可歸者在那邊,所以我們也趕了好幾次,所以我們現在就是請保安去維護之外,我們也裝置了攝影機,24小時監控,等到辦公室真正蓋好之後,我們會請保全。」

APEC亞太經合會領袖級會議將於11月12日至18日於舊金山舉行,屆時也會利用新館舍宣傳台灣。

賴銘琪說:「我們在一樓大廳會有三分之一的版面,是跟APEC有關係的,這個廣告我們會一直留著,留到明年。」

週三迎新會上新到任的成員,包括負責媒體與南灣僑務的組長郭卉蓁、教育組組長董慶豐、負責領務的副組長郭順德、負責內華達州和舊金山的副組長張文榮、觀光組秘書洪幸慈,以及負責文件證明的秘書蔡育琦。

