【灣區新聞】舊金山日落區素食超市被賊人爆竊 商戶稱已見怪不怪（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）日落區一間素食超市，上週末被賊人入內爆竊，有商戶表示，這種情況已經見怪不怪。

事發地點是日落區Irving夾21街的一間素食超市，巿民提供的照片顯示，店舖門前滿地玻璃，有店員清理店內的碎片，並用木板封著門口，案發後有警員到場。

店員表示不接受訪問，希望低調處理事件。

有附近商戶的閉路電視拍下案發經過，片段顯示上星期日凌晨約3點45分，一名戴著面巾的非洲裔男子在附近徘徊，該名男子手持一個袋，四處張望，並重複踱步，之後可見他的右手疑似向涉事商舖拋出物件，之後便走入店舖。

不夠一分鐘後，他手持搜得的財物走出來，之後再度入到去店舖內，在大約30秒後出來。

附近一名不願上鏡的商戶表示，已經看過不少打破玻璃的情況，說舊金山治安越來越差，指責地檢官和政府不力，又說就算報警也沒有用。

他將治安惡化歸咎於現有法例，特別是47號提案，將偷竊950元以下的財物定為輕罪，他說附近的Walgreens藥房，幾乎每天都有人進去拿完就走。

舊金山市參事殷嘉立辦公室表示，事發後去到現場了解情況，並協助店舖申請市府，為小商業提供的維修補助金，該補助金為商家提供最高2000元的維修補助。

殷嘉立辦公室指，店舖損失不太多，社區青年中心CYC亦有向這間店舖提供援助。

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