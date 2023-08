【灣區新聞】舊金山日落區素食超市被賊人爆竊 商戶稱已見怪不怪（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)日落區一間素食超市,上週末被賊人入內爆竊,有商戶表示,這種情況已經見怪不怪。

事發地點是日落區Irving夾21街的一間素食超市,巿民提供的照片顯示,店舖門前滿地玻璃,有店員清理店內的碎片,並用木板封著門口,案發後有警員到場。

店員表示不接受訪問,希望低調處理事件。

有附近商戶的閉路電視拍下案發經過,片段顯示上星期日凌晨約3點45分,一名戴著面巾的非洲裔男子在附近徘徊,該名男子手持一個袋,四處張望,並重複踱步,之後可見他的右手疑似向涉事商舖拋出物件,之後便走入店舖。

不夠一分鐘後,他手持搜得的財物走出來,之後再度入到去店舖內,在大約30秒後出來。

附近一名不願上鏡的商戶表示,已經看過不少打破玻璃的情況,說舊金山治安越來越差,指責地檢官和政府不力,又說就算報警也沒有用。

他將治安惡化歸咎於現有法例,特別是47號提案,將偷竊950元以下的財物定為輕罪,他說附近的Walgreens藥房,幾乎每天都有人進去拿完就走。

舊金山市參事殷嘉立辦公室表示,事發後去到現場了解情況,並協助店舖申請市府,為小商業提供的維修補助金,該補助金為商家提供最高2000元的維修補助。

殷嘉立辦公室指,店舖損失不太多,社區青年中心CYC亦有向這間店舖提供援助。

版權所有,不得轉載。