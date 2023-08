【KTSF 尹晉豪報導】

一名舊金山(三藩市)市府的現任僱員和一名前市府僱員,被控多項重罪,當中涉及賄賂、濫用公共資金和經濟利益衝突。

舊金山地檢處的刑事起訴書表示,在2016年7月至2020年7月期間,53歲的Lanita Henriquez,和56歲的Rudolph Dwayne Jones,挪用公共資金用於自己和他人使用,涉及金額超過20多萬元。

Henriquez是舊金山社區“挑戰資助計劃(CCG) ”主任,而Jones是一間公關公司,創始人兼總裁Henriquez以官員的身份和Jones的公司,簽訂了23份政府合同。

Henriquez已於週二被捕,警方也了對Jones的發出逮捕令,任何人如有相關訊息,請致電(628) 652-4000。

