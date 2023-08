【灣區新聞】Santa Clara縣越來越多居民擔任家中長者的看護（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

Santa Clara縣有越來越多居民擔任家庭年長者的看護員,當局預測,這個趨勢只會在未來十年繼續增長。

Santa Clara縣去年成立的老齡化和成人服務局(DAAS)週二發表一份報告指,縣內有約217,000人擔任看護員,而當中就有約177,000人屬於志願者,是被照顧者的朋友、鄰居或家人,另外4萬則人是被稱為「直接護理人員」的醫療保健專業人士。

除此之外,根據加州州政府估計,Santa Clara縣在2030年有約20%的居民年齡將超過65歲,將符合「超高齡社會」的定義。

有鑑於此,報告點出,這些看護者及專業照顧人員任務重大,而他們也需要更廣泛的資訊,以及更多的休息。

報告的撰寫者建議,Santa Clara縣建立一個資訊中心,匯集有關護理的轉介以及資源,並同時提供照顧者喘息的機會,這都是當前最迫切需要的。

舉例來說,當民眾在醫院被告知自己所愛的人需要長期護理時,若可以獲得一份詳細的資源清單,就可以避免民眾感到不知所措。

除了建立一個資訊中心外,報告也指Santa Clara縣可以與衛生及醫院系統合作,加強護理人員培訓,並教育民眾了解家庭休假福利。

而針對看護者的休息,暫托或暫托護理是一種可以讓主要護理人員休息的臨時護理,但現時聯邦醫療保險Medicare僅涵蓋涉及臨終關懷的暫托護理,並在這種情況下,最多只能覆蓋連續五天的費用。

報告指,當局必須為家庭內外的護理創造更實惠的選擇,而專業的直接護理人員,也希望看到生活工資、育兒福利,以及工作時間表方面的改善,還有獲得職業發展培訓,以及安全的工作條件。

